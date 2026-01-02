飛彈不分藍綠！民進黨團提案「嚴厲譴責中共軍演」 喊話藍白立委支持

政治中心／綜合報導

民進黨提案譴責中共軍演（圖／翻攝自林楚茵臉書）

中國解放軍東部戰區於12月29日至30日間進行「正義使命-2025」對台圍島軍演。對此，民進黨立委林楚茵今（2）表示飛彈不分藍綠！希望藍白委員能一起支持「同島一命」。民進黨團將在立法院會中提案「嚴厲譴責中共軍演」，呼籲中國停止挑釁。



林楚茵指出，中共「正義使命」實彈軍演，連國民黨副院長江啟臣都說「已經直接威脅台灣家門口。在提案「嚴厲譴責中共軍演」提案中，強調面對威脅，朝野應秉持「同島一命」的精神，團結對外。



林楚茵呼籲藍白委員「國安沒有顏色，敵人不會區分你是藍是綠」。前線國軍弟兄姊妹正在海空第一線保護國家；希望藍白待會按下表決器時，不要背棄他們，不要讓台灣的國會淪為沉默的幫兇。

廣告 廣告

民進黨團將在立法院會中提案「嚴厲譴責中共軍演」，林楚茵喊話盼藍白立委一起支持。（圖／林楚茵國會辦公室提供）

「嚴厲譴責中共軍演」提案內容全文如下：

案由：本院民進黨黨團、有鑑於中國當局於2025年12月29日至30日間、無視區域責任與國際規範，恣意發動針對我國之軍事事演習，連日以軍機、軍艦及海警船大舉侵擾我國周邊海空域，衝擊國際海空旅運安全。中國此舉不僅無視(聯合國憲來》編於「禁止在國際關係上使用威脅或武力」之基本原則，更係意圖以暴力、脅迫手段單方面破壞台海及印太區城和平穩定的現狀，立法院代表中華民國全體國民對此提出強烈抗議，爰建請院會作成決議如下:「一針對中國在我國周邊發動針對性軍事演習，干擾我國民航航道與海上交通·影響我國人民生命财産安全，表達最嚴厲的譴責，並要求中國立即停止對我國威脅挑釁，切勿誤判情勢，意圖以武力改變現狀。二、作為國際社會負責任的一員，中華民國長期致力於維護區域和平與繁榮，從未挑釁、製造區域紛争。然而，北京當局一再無視我國政府與人民釋出的善意，持續非理性的軍事行動进行恫嚇，這不僅嚴重傷害台灣人民的情感，更加深兩岸隔闔，近來接連對日本、菲律賓及我國之威脅迫嚇，更自證其為破壞國際秩序的『麻煩製造者』。面對中國持續升高的軍事威脅與灰色地带侵擾，中華民國立法院秉持「同島一命」之精神，無分朝野黨派，堅定支持強化我國國防戰力與社會韌性,並將持續推動相關國安法制建設，以確保國家安全。三、呼籲國際社會正視中國威權主義對外擴張之風險，共同遏止威權勢力破壞以規則為基礎的國際秩序，以維護印太區域的自由、開放與繁榮。」。是否有當，敬請公決。

更多三立新聞網報導

禁中資「台灣IC恐2025消失」！？酸藍股海冥燈 林楚茵：地獄級反指標

帶「錫」盤子赴中朝貢卻換軍演？林楚茵諷蔣萬安：被騙了

爆解放軍砸9千萬造「韓流」！林楚茵轟：中共介選鐵證如山 嗆爆國民黨

謝龍介造勢竟拿手槍 林楚茵酸「暴力集團代言人」：威脅人民吃子彈嗎？

