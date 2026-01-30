飛彈危機後最危險時刻 ! 白宮研議封鎖古巴 川普放話「撐不了多久」

美國總統川普3日直言「古巴已準備好淪陷」，並質疑其政權能否撐過當前危機。 圖:翻攝自X帳號@FernandoAmandi

[Newtalk新聞] 近期，美國與古巴關係急遽惡化，緊張程度被形容為「自 1962 年古巴飛彈危機以來最嚴峻」，多項跡象顯示，美古對峙正快速逼近臨界點。美國駐哈瓦那大使館近日召開內部會議，現場氣氛異常凝重，臨時代辦哈默（Mike Hammer）甚至對員工直言，「如果還沒收拾行李，現在就該開始準備了」，引發外界高度關注。

根據《CNN》引述在場人士說法，哈默在會中直指，美方可能對古巴實施實質性封鎖，並警告未來恐出現「任何物資都進不來、石油全面中斷」的局面。儘管美國國務院對相關內部談話拒絕評論，但分析認為，此番說法已反映華府對古巴局勢的戰略評估正在發生重大轉變。

廣告 廣告

美古關係惡化的導火線之一，來自美國本月初對委內瑞拉發動突襲行動，成功逮捕前總統馬杜洛。該行動造成 32 名古巴軍方與情報人員喪生，成為冷戰結束以來，美古軍事力量間最致命的直接衝突。隨馬杜洛政權垮台，古巴也失去最重要的盟友與主要石油來源。

能源分析人士指出，古巴超過三分之一的石油長期依賴委內瑞拉供應，美國切斷相關運輸後，已在島內引發連鎖效應。近期古巴各地頻繁停電，加油站大排長龍，燃料價格飆升，部分地區甚至出現公共媒體因缺乏電力而停播的情況。

美古關係惡化的導火線之一，來自美國本月初對委內瑞拉發動突襲行動，成功逮捕前總統馬杜洛。 圖：翻攝自 X《Power to the People》

美國總統川普 3 日直言「古巴已準備好淪陷」，並質疑其政權能否撐過當前危機。國務卿盧比歐也在參議院聽證會上坦言，美方「樂見古巴出現政權更迭」，並強調若古巴不再由專制政權統治，將「符合美國利益」。

《POLITICO》進一步披露，白宮正研議對古巴實施海上封鎖，以全面阻止石油進入該島。若成真，這將是自1962年飛彈危機以來，美國首次對古巴啟動海上封鎖措施。古巴政府強烈反彈，負責美國事務的高層外交官德科西奧批評相關構想是「對一個不威脅美國的國家進行殘酷攻擊」。

在民生層面，能源危機正迅速吞噬古巴社會。哈瓦那多數地區每日停電時間長達數小時，交通號誌失靈、醫療與通訊系統受影響。部分民眾被迫改用木炭爐煮食，或輪流等待數週才有機會加油。一名醫師坦言，他等了29天才輪到為車輛加油，卻無法確定下次是否還有機會。

即便在以美元計價的加油站，一箱汽油達 52 美元，遠超多數古巴人月收入。各省情況更為嚴峻，不少居民開始考慮離境。官方統計顯示，近年已超過 200 萬古巴人移民海外。

面對外部壓力，古巴政府不僅未退讓，反而升高強硬姿態。國營媒體近期頻繁播出軍事演習畫面，總統狄亞士-卡奈（Miguel Díaz-Canel）公開警告，將以「全國性戰爭」回應任何形式的侵略。

儘管衝突尚未正式爆發，但人員傷亡已然出現。本月，32 名在委內瑞拉陣亡的古巴人遺體運返哈瓦那，政府為其舉行高規格悼念儀式，數萬名學生與工人冒著交通癱瘓前往革命廣場致意，顯示官方正試圖凝聚社會動員力。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

格陵蘭島生存指南！多國部隊齊聚測試零下30度作戰與生存能力

林保華觀點》鄭麗文是習近平親人？