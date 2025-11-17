飛彈原料業者大陸洗產品 藍委痛批國防部知情還給近億標案

國民黨立委王鴻薇指出，該公司陳姓負責人今年6月已遭桃園地檢署依詐欺未遂、行使業務登載不實文書等罪名起訴，但最新查詢政府採購網竟發現，該名負責人旗下3家公司在114年仍取得國防部30件標案、總額高達9194萬。(王鴻薇提供／張睿廷台北傳真)

承攬中科院飛彈原料的豐益公司去年被揭露以大陸製品洗產地，卻仍能持續取得國防部標案。國民黨立委王鴻薇指出，該公司陳姓負責人今年6月已遭桃園地檢署依詐欺未遂、行使業務登載不實文書等罪名起訴，但最新查詢政府採購網竟發現，該名負責人旗下3家公司在114年仍取得國防部30件標案、總額高達9194萬。

王鴻薇指出，這些廠商明明已列入中科院黑名單，本該屬於拒絕往來戶，但國防部卻在起訴後依然持續讓其得標，令人不解國防部究竟是沒管制，還是提供了足以鑽漏洞的空隙。

王鴻薇直言，陳姓負責人於10月13日空軍司令部公布的採購案中仍再度得標，形同被停權、被起訴後依舊暢行無阻。

王鴻薇說，去年即已揭露豐益利用大陸製品洗產地而遭中科院解約、停權，但陳姓負責人卻以久宜機械、永冠應材等同一負責人的其他公司名義繼續投標，國防部不查、不敢查，使黑名單形同虛設。國防部先前在委員質詢時承諾要與中科院同步管制，如今卻發生黑名單繞道投標仍能得標的離譜情況。

王鴻薇強調，114年光以豐益、久宜、永冠3家公司名義就拿下國防部30件標案，其中久宜機械一家公司更包辦25案。她直言，廠商如此狡猾、囂張，在洗產地被揭穿、負責人遭起訴後依然能一標再標，根本把國防部與政府採購法視若無物。

王鴻薇最後要求國防部嚴格說明，為何黑名單廠商能在遭停權與起訴後仍頻繁得標，國防部在管制上是否失能，必須向外界交代清楚。

