飛彈打到家門口 江啟臣：賴政府應說明美日是否知情與因應方式

立法院副院長江啟臣接受廣播節目專訪。（摘自網路直播）

中共29日宣布環繞台灣展開「正義使命－2025」實彈軍演後，台海情勢陷入緊張。立法院副院長江啟臣今天早上接受廣播專訪，回顧蔡英文前總統到現任總統賴清德執政近10年來，兩岸關係持續緊張、兵凶戰危，演習次數愈來愈頻繁，這次美國、日本官方相對沉默，他認為賴政府應該對外說明，包括美日方是否知情、掌握對岸演習程度到哪，並提出因應方式，而非像賴清德只說大陸沒有能力犯台。

江啟臣指出，12到24浬線是高度敏感的灰色地帶，如果類似情況發生在美國沿岸，絕不可能毫無反應。他特別關注美國、日本官方這次相對低調的態度，讓人也質疑賴政府是否掌握對岸演習的實際規模與意圖，是否事前知情，又是否與美日方有充分溝通，政府應對外清楚說明，而不是像賴清德只說「大陸沒有能力犯台」。

江啟臣表示，以往共軍演習，各國政府多半會出面表態，但這次多是國際媒體發聲譴責，讓人感覺大國之間的互動與關係出現變化。在美中競爭與矛盾升高的局勢下，台灣究竟扮演什麼角色，並非三言兩語可以交代清楚。當飛彈已經落在家門口附近，國軍如何應變、政府如何因應，都應讓國人充分了解。

他也提到，外界分析美國這次反應相對保守，可能與明年川習會的政治考量有關，儘管美方宣稱對台安全有信心，但沒有人能保證不會發生擦槍走火。近期共軍一次次軍演，展現對台包圍、封鎖能力，影響航線與航道，即便民眾逐漸習以為常，若「由演轉戰」，後果不容忽視。

江啟臣表示，過去美方會派軍艦，日方政府會有比較大動作，但這次對台灣來說，飛彈已經打在家門口，這是非常嚴重的事情，大陸如果用類封鎖、灰色地帶的做法，即便對方演習1、2天，對台灣都影響都很大。

被問到賴清德總統說在野黨阻擋國防預算，江啟臣表示，國防預算、國家預算都要經過立法院討論審查跟通過，這些預算卡住，是因為朝野攻防、政治對立，他希望朝野能夠好好坐下來談，彼此釋出善意，賴政府應該說清楚1.25兆國防預算涵蓋什麼內容，選民對這件事看法不一致，立委面對選民也會有壓力，所以溝通很重要。

他說，過去也有軍購預算，審過兩筆大筆的國防預算，包括F16戰機、海空戰力提升計畫共4800億元，當初能夠通過預算，是因為採購項目清楚，1.25兆的預算要攤開說明，至於每次軍購價格高，希望政府能發揮談判能力。

