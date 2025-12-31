「飛彈打到家門口」美日異常低調 江啟臣示警：溫水煮青蛙

江啟臣指共軍圍台軍演「溫水煮青蛙」。資料照 李政龍攝



中共「正義使命」圍台軍演落幕，立法院副院長江啟臣今（31日）接受中廣千秋萬事節目專訪表示，中共近年來演習不計其數，兩岸兵凶戰危，飛彈打到家門口，越來越逼近12海浬，等於沒收24海浬鄰接區，呼籲賴政府說明大國之間的關係變化。

江啟臣說，他觀察到警訊，共軍圍台軍演，多是國際媒體在譴責，但美國和日本官方卻異常低調，這種大國關係變化、沈默的背後傳達出警訊，台灣必須特別注意。他認為有「溫水煮青蛙」效應，如果大家覺得被封鎖，忍一天就過去了，未來天數變長，或習以為常，可能就會鬆懈。

廣告 廣告

江也提到，外界分析美國反應相對保守，可能與明年「川習會」考量有關，儘管美方宣稱對台灣安全有信心，但沒有人能保證不會擦槍走火。他認為，近期共軍密集軍演，展現對台包圍、封鎖能力，影響航線與航道，若「由演轉戰」，後果不容忽視。

他表示，過去美方會派軍艦，日方會有比較大動作，這次飛彈已經打到家門口，這是非常嚴重的事情，演習1、2天，對台灣都影響都很大。

至於在野第五度阻擋1.25兆國防預算，江啟臣說，朝野各說各話，僵持不下，應該設法解除僵局，並認為國防預算、總預算案都需經過立法院討論、審查並通過，盼朝野能夠好好坐下來談，彼此釋出善意，所以溝通很重要。

更多太報報導

共軍圍台軍演...他發斬首令嗆「暗殺賴清德」 警衝住處抓到人

中國海警船旁貨輪自由航行 管碧玲PO國旗照：證明我方才是唯一執法者

中共圍台軍演今落幕？ 國台辦回應了