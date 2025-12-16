飛彈指揮部爆集體賭博！9官兵「明星三缺一」群組露餡…主揪下場曝光

記者陳弘逸／澎湖報導

空軍防空暨飛彈指揮部第612營第3連2年前爆出集體賭博醜聞，鍾姓職軍夥同另外8名同袍，在營區內連線手機遊戲「明星三缺一」線上賭博，還設立群組，邀約對賭，被營區長官發現，依法將人送辦；鍾男偵審期間，都坦承犯行，被依在營區賭博罪，處拘役20天，得易科罰金，可上訴。

判決指出，鍾男等9人，在空軍防空暨飛彈指揮部第612營第3連服役時，在2023年9月間起到10月，在營區內連線手遊「明星三缺一」藉此賭博，並以1點積分為1元、生活物品、飲料、食物等作為賭資，藉此對賭。

直到某天，長官檢查手機，意外發現這個賭博群組，隨即將人依法送辦；偵查期間，包含鍾男在內共9人都坦承犯行，被檢察官依在營區賭博財物罪起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

法官認為，鍾男正值青年，竟在服役所屬單位營區以網際網路賭博財物，違反軍紀，考量坦承犯行，態度尚可，犯行未超過2個月，審理後，將他依陸海空軍刑法第75條第1項前段在營區賭博罪，處拘役20天，得易科罰金，可上訴。

