飛彈洗地無用 美軍解析共軍攻台盲點

美軍標準II型飛彈，射出彈倉畫面。(DVIDS)

近年來台灣社會流傳中共能以「飛彈洗地」或「廉價火箭彈」瞬間摧毀台灣防禦，然而若剝開認知作戰的迷霧，回歸軍事科學與編制現實，便會發現這些論述在戰術執行上存在巨大的物理障礙。





中共火箭軍雖部署約千枚對台短程導彈，但受限於發射車（TEL）與發射平台數量，首波齊射上限僅約300至400枚，絕非坊間傳言的「數千枚洗地」。





面對台灣擁有世界上防空飛彈密度第二高的防空網，僅次於以色列，具備一定的攔截與生存能力。愛國者與天弓飛彈組成的高密度防空網，國軍具備攔截首波攻勢的實力。

即便以保守攔截率計算，能突防的飛彈數量根本不足以徹底癱瘓全台56座機場與龐大的軍事設施。且常規彈頭破壞力有限，即便部分設施受損，飛彈攻擊無法瞬間癱瘓台灣戰力，更無法取代實質佔領。歷史證明單靠轟炸無法迫使對手投降。





解放軍最終仍須面對極高風險的兩棲登陸，單靠火力轟炸難以迫使台灣投降。後續的登陸作戰才是解放軍的惡夢。台灣海峽海象惡劣，全島適合大規模登陸的「紅色海灘」僅14處，佔海岸線不到10%。





以共軍現有運載能力，一次僅能運送約2至3個旅的兵力。反觀台灣採取的「豪豬戰略」，部署大量機動性極高的陸基雄風反艦飛彈，即便固定雷達站受損仍可獨立作戰，足以將渡海船團殲滅於海上。





至於「廉價火箭彈洗地」一說，實則是物理悖論：無導引的火箭打不準，有導引的火箭造價高昂，根本無法實現「低成本無限消耗」。綜上所述，攻台難度遠超宣傳，台灣的防衛韌性不容小覷。