飛彈試射高度10萬呎 張誠曝：中科院具備高空攔截能力

中科院睽違2年，27日晚間重啟高彈道的飛彈試射，由屏東的九鵬基地順利發射飛彈，而日前公告的最高彈道為10萬呎。對此，前中科院雄風三型反艦飛彈總工程師張誠貼文，解密「10萬呎」背後的硬科技。

中科院研製的天弓三型防空飛彈垂直發射。(圖/空軍司令部)

張誠日前在臉書貼文寫道，最近中科院飛彈試射發布的航行通告（NOTAM），將最大彈道高度從常見的「無限高」（UNL），改為精確標定「10萬呎」（約30.48公里）。他指出，無限高，其實是一種高明的障眼法。

張誠表示，在研發與驗證初期，系統穩定性尚未達到峰值，模糊的邊界能幫忙隱藏實力，也為研發單位保留了容錯與除錯的空間。他認為，10萬呎，代表中科院準備好向世界展示肌肉。

今年台北航太展中首度公開的天弓四型飛彈全尺寸模型。(圖/宋玉寧攝)

張誠指出，在工程上，這是極限級的挑戰。在這個高度，大氣密度僅剩海平面的約1%。傳統飛彈靠彈翼撥動空氣來轉彎的「空氣動力學」幾乎失效。

張誠認為，要在此高度精準攔截，飛彈必須具備高空稀薄大氣控制技術，依靠側向推力（DACS）或推力向量噴嘴（TVC）來改變姿態。這意味著中科院在飛控演算法與推進系統上，已經有能力面對極端熱障與近真空環境的考驗。

張誠進一步指出，在戰術上，是致命的「防禦鐵幕」。30公里高空，是彈道飛彈重返大氣層時終端攔截的重要區段，同時也是高空偵察氣球與未來極音速載具的活動熱區。

張誠認為，中科院等於在對外宣告：中科院已經具備在高空層對這些目標施加壓力的能力，形成一部分的高空區域拒止能力。

