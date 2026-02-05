即時中心／林耿郁報導

下殺優惠！華信航空最新推出東部航線優惠活動，高雄飛往花蓮，最低價機票只要1,168元；台北松山機場飛往台東，只要1,228元、台中飛往花蓮也只要1,238元；特惠票價預計帶動一波搶票熱潮。

打到骨折！專營國內航線的華信航空，昨（4）天推出最新的優惠活動：台北松山機場飛往台東，最低價只要1,228元起，比同業、同航線低了近800元，相當於六折優惠；台中飛花蓮也只要1.238元、高雄飛花蓮更只要1,168元。

作為對比，以自強號、普悠瑪等為例，台鐵台中駛往花蓮，單程票價約966元；高雄前往花蓮，單程票價約859元。不過要從台中搭火車前往花蓮，需時約4至5個半小時；而從高雄搭到花蓮，需時約4個小時；如果搭乘華信的飛機，則兩者都只要約1小時左右即可抵達。

「航向東岸，緩慢飛行」，華信航空希望「把日常留給城市，把心留給太平洋」；但也提醒優惠機票限當日、當班次使用，且機票一經售出，無法更改。優惠預計將推動東部航線的搶票熱潮。





原文出處：快新聞／飛往東海岸！華信推出花東航線優惠 最低票價六折起

