飛手「走私」奢華違禁品動機曝！無人機闖花蓮監獄空投…創全台首例

社會中心／陳弘逸報導

花蓮監獄日前發生離譜「走私」案，監所人員發現，有人透過無人機飛到監所空投2顆排球，剖開內部藏有威士忌、檳榔等違禁品；獄方發現報警，並查獲29歲的羅姓男子犯案，警方將他依侵入住居罪送辦，另違反民用航空法開罰，此案也成全台首例，透過無人機「走私」違禁品的案件。

此案，發生於今年9月14日上午，監所人員發現，有人將車停於監獄外牆，隨後發現有「無人機」升空飛進監獄籃球場空投2顆排球，隨後飛離；經查，兩顆球內裝有「4瓶塑膠瓶威士忌、6包檳榔」等為違禁品。

獄方為找出幕後真凶，刻意讓受刑人拿取，才循線抓到陳姓受刑人，再循線查出，29歲的羅姓無人機飛手，另查扣無人機等證物，後續依法將人送辦。

據《聯合報》報導，嫌犯羅男供稱，自己喜歡玩無人機，受朋友之託才協助空投，偷渡違禁品進監獄，至於空拍機型號，這是自己花6萬元改裝而成。

後續警方將依刑法侵入住居罪移送羅男，此外，花蓮監獄屬禁航區，他的行為已違反民用航空法，將依法開罰30萬元以上、150萬元以下罰鍰。

