飛揚天使莊園啟用——腦麻家庭的另一個溫馨的家

墨新聞｜新聞策劃編輯部

記者李婉如／綜合報導

在高雄市腦性麻痺服務協會與屏東縣私立磐石社會福利事業基金會的共同努力下，全台首座專為腦性麻痺者打造的全日型住宿照顧機構——飛揚天使莊園，正式啟用。這座莊園不僅是一棟建築，更是一份社會的承諾，為腦麻者與他們的家庭提供「另一個像家一樣溫馨的所在」。



飛揚天使莊園歷經十餘年籌建，克服疫情停工、原物料飆漲與地方抗議等重重挑戰，終於在眾人愛心凝聚下落成。莊園可容納近百名住民，提供安全舒適的生活空間，並透過專業照護與多元活動，協助腦麻者培養生活自理能力，讓他們能在尊嚴與愛中自在生活。

高雄市腦性麻痺服務協會表示，隨著許多腦麻者父母逐漸年老，照護壓力日益沉重，莊園的成立，讓家長們終於能安心，知道孩子有一個能安身立命的地方。這不僅是對家庭的支持，更是社會溫暖的展現。

屏東縣私立磐石社會福利事業基金會則強調，莊園的落成是社會善心的結晶，未來也將推動「認養計畫」，邀請更多企業與民眾共同參與，確保莊園能永續經營，持續守護這群慢飛天使。

社會多一點溫暖飛揚天使莊園的啟用，象徵著台灣社會在弱勢照護上的一大進步。這裡不只是安置機構，而是一個充滿笑聲、故事與希望的家。每一位住民都能在這裡找到歸屬感，每一個家庭都能在這裡獲得安心。

在這個冬日，飛揚天使莊園的燈光點亮的不只是屏東的夜空，更照亮了無數腦麻家庭的心。這份溫暖，期待能擴散到社會的每一個角落。

