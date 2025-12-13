飛撲引擎蓋掛車頭被載走！女為母搏命誘抓詐騙車手 遭二度輾壓昏迷

一名女子為替被騙的母親誘捕詐欺車手，不惜跳到引擎蓋上試圖阻止車手逃走。（示意圖，photoAC）

台中一群熱心親友團為了替受騙上當的邱姓婦人討回公道，竟然想出了一個大膽的「釣魚」計畫，試圖活逮詐騙集團的車手，沒想到在追捕過程中，邱婦的女兒柯小姐為了阻止車手逃跑，情急之下竟奮不顧身地跳上了嫌犯車子的引擎蓋，不顧車手瘋狂甩車，死命抓引擎蓋，最後慘遭惡意輾壓。

這名有毒品前科的吳姓男子，加入詐騙集團擔任取款車手，成功騙取了邱姓婦人超過130萬元。當邱婦驚覺受騙後，七位親友氣不過，決定設下「陷阱」，以40萬元當作誘餌，試圖將車手逮捕歸案。

雙方先是在太平區中山路的麥當勞附近展開誘捕行動，但被吳男察覺，引發一場街頭追逐戰。親友團隨後在一家火鍋店前成功攔截吳男，邱婦的女兒柯小姐情急之下，縱身躍上車頭的引擎蓋阻止他逃跑。沒想到，吳男竟一路猛踩油門，從祥順路、欣豐橋到環太東路，瘋狂甩動車身，企圖將柯小姐甩落。最終，在豐年公園前，柯小姐不幸被甩下，慘遭車輛惡意「二次輾壓」，當場失去意識。

吳男被逮後，竟辯稱自己是誤以為遭到警方圍捕，看到柯小姐趴在引擎蓋上心生恐懼，才開車逃跑，想甩掉她。然而，檢方認為吳男為了脫逃，不顧柯小姐極可能被甩落甚至輾斃的風險，反覆地急煞、逆向、猛烈甩動車頭，甚至輾壓後又惡意移動車輛，造成「二次輾壓」。檢方認定他顯然具有「殺人不確定故意」，因此依殺人未遂罪起訴他。此外，吳男還涉及詐欺罪，由於他造成被害人損失高達130多萬，卻未能與被害人達成和解，最終被具體求處2年6月以上重刑。

