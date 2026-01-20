飛新加坡旅客請注意！護照快過期或簽證未過 1/30起直接拒絕登機

為進一步強化國境安全，新加坡移民與關卡局宣布30日起，正式向在樟宜機場及實里達機場營運的航空公司發布「禁止登機指令」。（pexels提供）

為了進一步強化國境安全，新加坡移民與關卡局（ICA）宣布1月30日起，正式向在樟宜機場及實里達機場營運的航空公司發布「禁止登機指令」（No-Boarding Directive，簡稱NBD）。這項新措施旨在從源頭進行控管，要求航空公司配合，拒絕讓被列為禁止入境、不受歡迎的移民，或是未符合入境資格的旅客登上飛往新加坡的航班，藉此將潛在的安全威脅阻絕於境外。

ICA透過整合新加坡電子入境卡（SGAC）及航班艙單等「旅客預報資訊」，已具備在旅客抵達前識別高風險人士的能力。過去這些旅客多在抵達通關時才面臨嚴格檢查，但自本月底新制實施後，ICA將會在班機起飛前即時篩查旅客資料，並針對不符合規定者向航空公司發出NBD通知。

除了具安全疑慮的對象外，未持有有效簽證或護照效期不足6個月的旅客，也可能被列入禁止登機名單。

目前ICA已完成與航空公司的溝通簡報，確保機制運作順暢。未來航空公司一旦收到NBD通知，必須強制拒絕該名旅客登機；在特定情況下，業者也需協助進行額外的簽證或文件查驗。遭拒絕登機的旅客若仍有意前往新加坡，必須先透過官方管道致函ICA申請許可，獲准後方能重新安排行程。

當局也訂立了嚴格的罰則，若航空公司未遵守指令，將構成嚴格責任罪，面臨最高1萬新幣（約新台幣24.6萬）的罰款；若機師或航空公司職員協助受管制者登機，除罰款外，恐面臨最高6個月的監禁，以確保邊境管制的執行力。

