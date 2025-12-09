飛新加坡考察「鞭刑打詐」 洪孟楷批政府沒決心「被害者的保護在哪裡？」

▲ (圖/翻攝自 洪孟楷 臉書)

台北市 / 武廷融 綜合報導

國民黨立委洪孟楷主張實施「鞭刑」阻絕詐騙，日前更提出虐童、性侵等重大罪刑也應適用。而洪孟楷今(9)日表示，將前往新加坡出訪，到第一線了解他們推動「鞭刑打詐」的思考、預期成效與實際執行方式。洪孟楷也喊話，如果政府繼續無視人民心聲，將提出公投來逼政府正視問題，「在走到那一步之前，我會把所有研究、所有資料都準備好，讓更多民眾了解、凝聚共識」。

洪孟楷今日在臉書上發文表示，看到新加坡以「鞭刑」來打擊詐騙，讓他反思「我們的國家，還能為人民多做些什麼？尤其是為那些被詐騙摧殘、苦不堪言的家庭。」洪孟楷說，莫忘世上苦人多，一件詐騙，絕不是冰冷的統計數字；背後往往是一個家庭支離破碎、一份退休金消失殆盡。有些受害者甚至走上絕路，「既然後果如此沉重，為什麼我們不能更積極對付詐騙？」

廣告 廣告

洪孟楷批評，執政者的責任，不就是保護國人、提出更有效的打詐方法嗎？但當別國有做法值得研究時，為什麼一提到「是否應該了解、借鏡」，綠營側翼第一時間不是討論，而是急著洗地、帶風向？洪孟楷也痛批，只要有人說了政府不愛聽的話，側翼就跳出來攻擊，但再多側翼也掩飾不了「執政無方」的事實。

洪孟楷指出，他要求窮盡一切辦法，用最強硬的態度，把詐騙集團趕出臺灣，因為任何一起詐騙事件，都是國恥。但政府口口聲聲說數據變好了，但每天仍有2到3億元被詐走，「我真的不懂，怎麼還能視若無睹？為什麼在執政黨眼中，加害者的人權永遠比被害者重要？台灣的反詐停滯不前，是因為政府缺乏決心。」

洪孟楷強調，今天一早出發的三天國會出訪，他特別前往新加坡，就是要第一線了解推動「鞭刑打詐」的思考、預期成效與實際執行方式。「別人的優點要學、別人走過的彎路我們不必重走，這才是真正讓國家前進的態度。」洪孟楷也質疑「不要再扯加害者的人權，先告訴我：被害者的保護在哪裡？」

而有人認為國民黨團自己立法過就好，洪孟楷說「但很抱歉，行政院如果不提出版本，要立法院自己通過法案，卻又三讀後不執行，「財劃法、警察人事、軍人加薪不都如此？法案通過不執行，是民主國家最荒謬的事！」洪孟楷提出，若政府繼續無視人民心聲，他將提公投來逼政府正視問題，「但在走到那一步之前，我會把所有研究、所有資料都準備好，讓更多民眾了解、凝聚共識。打擊詐騙，就是當前最重要的事！」

原始連結







更多華視新聞報導

立委籲比照新加坡詐騙犯可鞭刑 法務部：從長計議

洪孟楷籲台灣跟進新加坡 對詐騙犯祭出「鞭刑」

星國詐騙橫行！ 修法「祭鞭刑.最多24下」 台灣掀討論

