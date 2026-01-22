飛日本注意！氣象廳發大雪警報 恐連下5天

日本氣象廳發布大雪警報。（示意圖／翻攝自pexels）





安排去日本旅遊行程的民眾，恐怕要多留意天氣變化。日本氣象廳發布大雪警報示警，從北到西部多地都有出現大雪的風險，尤其日本海沿岸首當其衝。

氣象廳發布大雪警報

根據《チューリップテレビ》報導，日本氣象廳指出，強烈的冬季型氣壓系統正在影響日本近海，預計這樣的天氣型態將一路持續到週日（25日）。受冷空氣南下影響，日本北部至西部地區氣溫明顯下降，日本海沿岸地區將面臨大雪與強風威脅。

氣象資料顯示，強勁冷空氣團將在週日前後南下，降雪機率高。日本氣象廳於當地時間22日下午16時05分，針對兵庫縣北部地區發布最新天氣預警。此次預警範圍涵蓋但馬北部的豐岡市、香美町與新溫泉町以及但馬南部地區的養父市與朝來市。多數地區同時出現大雪預警、風雪預警、閃光警告與降雪預警，天氣相當嚴峻。

氣象資料指出，強烈冬季型氣壓系統持續影響日本海沿岸，冷空氣不斷南下，導致兵庫縣北部降雪明顯增強。部分山區與內陸地帶恐出現短時間內積雪快速增加的情況，增加道路封閉與交通中斷風險。

未來天氣預報

氣象廳提醒，下週日本上空的天氣系統變化將更加快速。低氣壓系統接連通過後，冬季型氣壓系統恐再度回歸，使天氣狀況反覆不穩。預估週一（26日）高氣壓將移動至日本南部，西日本一帶的冬季型氣壓系統將短暫減弱，部分地區天氣有機會出現短暫緩和。不過這樣的好天氣恐怕不會維持太久。

預報指出，週二（27日）將有低氣壓通過日本附近，太平洋沿岸地區以及沖繩、奄美一帶將出現降雨，全國天氣整體轉差。隨後在週三（28日）、週四（29日）冬季型氣壓模式再度形成，寒冷天氣回歸。這段期間日本海沿岸地區仍將以陰天、降雪或降雨為主，天氣濕冷不適；相較之下，太平洋沿岸地區則以晴到多雲為主，但早晚氣溫偏低，仍需注意保暖。

氣象單位特別提醒，今（22）日至週日雨雪狀況明顯，部分地區降雪可能集中出現，對交通與物流造成影響，建議民眾提早因應，留意道路結冰與能見度不佳等狀況，確保行程與行車安全。

