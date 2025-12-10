飛日本滑雪小心！選手在雪場「遇黑熊埋伏攻擊」 自拍驚險畫面瘋傳

國際中心／綜合報導

日本職業選手黑木誠在長野的白馬47滑雪場，遇到一隻黑熊突然出現在滑道上，還追上來試圖攻擊人類。（圖／翻攝自黑木誠IG）

隨著冬季來臨，許多人安排飛日本滑雪的行程。不過日本多地近期接連傳出熊出沒與攻擊事件，對民眾安全構成嚴重威脅。日本職業滑雪選手「黑木誠」，7日在長野的白馬47滑雪場滑雪板時遇到黑熊，一隻黑熊突然出現在滑道上，還沿著路面一路追上來試圖攻擊人類，他在第一時間用自拍棒記錄下這驚險的一幕，畫面相當震撼。

日本職業滑雪選手黑木誠近日在IG上傳一段影片，他7日在日本長野的白馬47滑雪場滑雪時，用自拍棒拍到一隻黑熊。他並寫道「今年橡實收成不好，所以最近在森林裡常常看到熊出沒，不過我在這裡也碰到了一隻。今年秋天早些時候我在松川也看到一隻，不知道是不是同一隻？！也許是被突如其來的暴風雪和滑雪場的開放嚇了一跳，所以才出來了？ ！牠往山裡深處走了一點，看起來真的很驚訝，所以也許牠準備在附近冬眠，希望牠能在更安靜的地方安全冬眠。」

黑木誠在第一時間用自拍棒，記錄下差點被熊攻擊的驚險一幕，畫面相當震撼。（圖／翻攝自黑木誠IG）

影片中，可以看到一隻黑熊突然出現在滑道上，還沿著路面從黑木誠後方一路追過來，試圖朝他攻擊，最後發現追不上正在滑雪的黑木誠，才放棄躲回樹叢，畫面相當震撼。事後，滑雪場也發布公告，場內出現熊的目擊情報，並加強巡邏與驅離措施，同時提醒遊客近期不要在戶外放置食物，以免吸引野生動物靠近。

