飛日本玩「零錢用不完怎麼處理？」內行人曝經驗談

許多人會趁年底飛日本旅遊，但一趟旅程下來往往累積大量零錢，帶著身上不但增加行李重量，回台後也沒地方可用，對此有網友分享，日本好友建議自己買東西全給零錢，剩下用卡片支付即可，釣出不少內行人曝光自己的祕招。

有網友在論壇Threads發文，好奇「不知道大家去日本，零錢最後都怎麼處理？」原PO分享，前陣子和日本好友聊天時，聊到相關話題，朋友建議自己買東西全給零錢，剩下用卡片支付即可，讓原PO茅塞頓開，忍不住直呼：「哇塞…對欸」。

貼文一出，釣出不少內行人曝光自己的祕招「全部存進西瓜或icoca 裡，下次去就不用去人擠人儲錢了」、「前一晚去7-11投收銀機就用完了」、「無印良品的自助結帳機可以丟零錢，包括1元，而且不用算全部丟進去，多的機器會自動退給你！」、「最後在登機口等候時，能投的零錢都投到販賣機，帶了好多好喝無糖綠回家（前提是我手提行李沒超重）」、「最後一次在便利商店消費就用現金把所有零錢投進自動找銀機啊，它會吐最少的零錢給你」、「我會留100的，然後去機場過了安檢後投販賣機，多帶一些茶飲回來」、「零錢存進西瓜卡，不用硬買」。

也有網友笑稱「三不五時就會去，無所謂了」、「帶回來，因為沒多久又會去」、「這是我以前的用法，現在我們太常去日本，所以沒有要把日幣用完的焦慮」、「不處理…因為很快會再去，我還會故意留零錢…不然要投幣的時候沒零錢很麻煩」、「留著啊，會一直去」。

撰稿：吳怡萱



