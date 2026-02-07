飛日本萬元有找！3國航多條航線73折起 機票優惠快收

記者柯美儀／台北報導

航空公司紛紛推出新春機票優惠。（示意圖／資料照）

農曆春節即將到來！航空公司紛紛推出新春機票優惠，中華航空多條航線78折起、長榮航空則推出精選航線73折起，涵蓋日韓、東南亞及歐美多條熱門航線，星宇航空至2月28日，精選航線88折起，提供日本、東南亞及北美多元選擇。

中華航空

中華航空推出「年貨大街」新春限時特惠，即日起至2月22日多條台灣出發航線下殺78折起，不少熱門航點萬元有找。其中，桃園－香港2,886元起、桃園－曼谷4,200元起、桃園－大阪9,660元起，長程線如西雅圖16,212元起、鳳凰城18,480元起、倫敦21,672元起、布拉格23,650元起（以上皆為未稅價）。華航同時推出「分享旅行回憶」徵稿活動，旅客投稿就有機會抽中 區域線不限航點經濟艙來回機票，以及限定飛行夾克等專屬好禮。

廣告 廣告

長榮航空

長榮航空即日起至2月15日推出精選航線73折起優惠，適用3月1日至6月30日出發航班。折扣涵蓋多條熱門亞洲航線，包括東京、福岡、首爾、釜山、札幌、大阪、沖繩，以及曼谷、清邁、新加坡、吉隆坡、河內、峴港等；長程航線則包含歐洲的阿姆斯特丹、倫敦、維也納、巴黎、慕尼黑，以及美國洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約與溫哥華。

星宇航空

星宇航空推出「馬不停蹄趣旅行！」精選航線88折起優惠，活動至2月28日。其中最受關注的台北（桃園）－東京（成田）來回機票，含稅最低 12,083元起，適用2月12日至6月26日出發航班。優惠航線涵蓋日本多個城市，包括東京、大阪、神戶、名古屋、熊本、札幌，東南亞則有曼谷、清邁、峴港、胡志明市、富國島、河內、新加坡、吉隆坡、宿霧，長程線也包含洛杉磯、舊金山、西雅圖、安大略與鳳凰城，為旅客提供多元出遊選擇。

更多三立新聞網報導

低溫探6度！寒流發威「最凍時段」曝 下週回暖2天再迎冷空氣

不是醫牙電機！2026「最夯科系出爐」首次奪冠 高薪好就業成首選

台灣人最愛飛「這3國」！去年出國1894萬人次破紀錄 觀光逆差破7000億

小心荷包噴7200元！交通新法「上路拿手機、抽菸」加重罰

