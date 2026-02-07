飛日本萬元有找！3國航多條航線73折起 機票優惠快收
記者柯美儀／台北報導
農曆春節即將到來！航空公司紛紛推出新春機票優惠，中華航空多條航線78折起、長榮航空則推出精選航線73折起，涵蓋日韓、東南亞及歐美多條熱門航線，星宇航空至2月28日，精選航線88折起，提供日本、東南亞及北美多元選擇。
中華航空
中華航空推出「年貨大街」新春限時特惠，即日起至2月22日多條台灣出發航線下殺78折起，不少熱門航點萬元有找。其中，桃園－香港2,886元起、桃園－曼谷4,200元起、桃園－大阪9,660元起，長程線如西雅圖16,212元起、鳳凰城18,480元起、倫敦21,672元起、布拉格23,650元起（以上皆為未稅價）。華航同時推出「分享旅行回憶」徵稿活動，旅客投稿就有機會抽中 區域線不限航點經濟艙來回機票，以及限定飛行夾克等專屬好禮。
長榮航空
長榮航空即日起至2月15日推出精選航線73折起優惠，適用3月1日至6月30日出發航班。折扣涵蓋多條熱門亞洲航線，包括東京、福岡、首爾、釜山、札幌、大阪、沖繩，以及曼谷、清邁、新加坡、吉隆坡、河內、峴港等；長程航線則包含歐洲的阿姆斯特丹、倫敦、維也納、巴黎、慕尼黑，以及美國洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約與溫哥華。
星宇航空
星宇航空推出「馬不停蹄趣旅行！」精選航線88折起優惠，活動至2月28日。其中最受關注的台北（桃園）－東京（成田）來回機票，含稅最低 12,083元起，適用2月12日至6月26日出發航班。優惠航線涵蓋日本多個城市，包括東京、大阪、神戶、名古屋、熊本、札幌，東南亞則有曼谷、清邁、峴港、胡志明市、富國島、河內、新加坡、吉隆坡、宿霧，長程線也包含洛杉磯、舊金山、西雅圖、安大略與鳳凰城，為旅客提供多元出遊選擇。
赴日注意！品保協會提醒，日本因應大量觀光客入境，自今年7月1日起，出境稅由原本的1000日圓調高為3000日圓，國人前往日本的成本大約多了600元台幣。而櫻花季即將開始，帶動日本旅遊高峰，機票、飯店與交通費用同步上揚。不過在航班機位增加、住宿供給擴大的支撐下，加上日圓匯率偏低，日本旅遊整體仍具高CP值，吸引國人持續赴日旅遊。
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台東 報導】為迎接樂齡旅遊市場、鼓勵銀髮族走出戶外、享受慢活假期，台東富野渡假酒店即日
日本富士吉田市新倉山淺間公園櫻花祭因觀光客失序行為，如擅闖民宅大小便、交通壅塞等，造成居民嚴重困擾，十年歷史的櫻花祭今年宣告停辦。市長堀內茂強調，為守護市民尊嚴與生活環境，忍痛做出此決定。近年日圓貶值與社群媒體推波助瀾，訪日外國遊客遽增，導致該地每日湧入逾萬名遊客。儘管官方活動取消，市府仍預期四月會有大量人潮，將加強維安、設置臨時停車場與流動廁所，以疏導人潮並減輕居民負擔，維持富士山、櫻花與五重塔的知名美景秩序。
[NOWnews今日新聞]今（115）年春節及228和平紀念日疏運期間為2月13日至3月2日，共計18天。桃機公司表示，出境尖峰日為2月13日、2月14日、2月15日（小年夜），入境尖峰日為2月20日...
雄獅旅遊與台灣鐵路公司合作推出的觀光列車「山嵐號」，近期完成路線調整，4月3日起行駛台南至彰化區段，即日起開賣。此次由原本行駛東部路線，首度換線西進，行程設計、餐飲內容與沿線風景，皆依嘉南平原與中部地景重新規劃。
太魯閣國家公園綠水合流步道過年前宣布局部開放，太魯閣客運也與縣府合作，增加一條市民小巴路線「新城海岸線」今天起跑，縣府表示，今天起連續3天全線免費搭乘，可從花蓮轉運站搭到七星潭、新城老街、新城車站！而新城老街商圈的店家對新路線都相當期待，希望增加旅客數字。新秀商圈發展協會理事長曾文儀表示，該路線讓旅
旅遊中心/綜合報導 苗栗草莓園裡的轉折人生：從水電工程到大湖農場體驗的起點 每到冬季，總有人想帶著家人逃離城市喧囂，找個地方曬曬太陽、聞著果香、親手摘些當季的甜。山城間，有座農園靜靜等著這樣的你。 在 […]
今年春節、228和平紀念日連續假期分別自2月14日起至2月22日、2月27日起至3月1日止，分別為期9天及3天，交通部公路局預計假期間將有許多民眾外出，為避免路途塞車之苦，建議民眾除可提前掌握路況資訊，也可多加利用大眾運輸，避開易壅塞時段並節省旅行成本。
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台南 報導】迎接馬年到來，臺南市政府觀光旅遊局特別規劃結合年節氛圍、自然景觀與國際級觀
迎接 2026 丙午馬年，想要「一馬當先」搶好運，視覺最討喜的金橙色炮仗花絕對是走春首選！每逢春節，如瀑布般傾瀉而下的炮仗花牆同步綻放，金亮的花苞宛如成千上萬串鞭炮，不僅充滿節慶喜氣，更有著「紅紅火火、財源廣進」的好兆頭。
北橫櫻花季浪漫已展開隨著「2026北橫櫻花散步地圖」賞櫻「趣」！【旅遊經洪書瑱報導】隨著「立春」節氣
不少民眾喜歡欣賞、拍攝宛如橘紅色瀑布垂掛護欄、牆邊的炮仗花，苗栗縣欣賞炮仗花景點向來以苗栗銅鑼炮仗花海公園名聞遐邇，不過，造橋鄉公所近年來打造談文社區，並結合既有的談文火車站成為「談文學」景點，鄉公所也在談文學步道上栽種炮仗花，今年大規模盛開約150公尺，造橋鄉長徐連斌表示，賞花期至少可至2月中旬，
農曆春節連續假期2月14日展開，將有大量返鄉及旅遊車潮湧向花東地區。交通部公路局今（5）日召開記者會，公布蘇花路廊春節交通疏運計畫，明確指出南下與北上的最高峰時段，並呼籲民眾多利用大眾運輸工具，以避開
[NOWnews今日新聞]下週六即將迎來9天的農曆春節連假，為確保旅程順暢，台灣虎航今（5）日宣布，自2026年2月14日起至2026年2月22日止，桃園機場出發的航班，台灣虎航將於航班起飛前3小時開...
在深山秘境的黑川溫泉體驗外湯巡禮，或是在由布院充滿文藝氣息的小店裡悠閒漫步，九州的溫泉鄉簡直不能再更浪漫了！從湯種豐富的別府到獨一無二的指宿砂浴，COSMO特別精選日本九州五大夢幻溫泉鄉，同步附上周邊時髦質感住宿推薦，這個冬日就到九州溫泉鄉來場浪漫約會。
響應全球永續旅遊趨勢，新北市政府觀光旅遊局以「綠色旅遊」為核心，結合大眾運輸與深度體驗，推出三條具在地特色的低碳一日遊行程，串聯三峽、雙溪與坪林，邀請民眾用更友善環境走進山城聚落、鐵道文化與水源保護區，實踐「旅遊即環保」的新生活風格。觀旅局表示，遊程特別導入國際標準的碳足跡管理機制，針對交通、餐飲等項目進行碳排放盤查，透過國際認證碳權進行抵銷，讓民眾在享受旅遊樂趣同時，能實際參與減碳行動。其中，「藝境新北三峽時光慢旅一日遊」二月廿七日出發，走訪濕地生態、新北市美術館與三峽老街，在自然、藝術與人文交織中，體驗永續慢旅魅力；「鐵道綠跡雙溪人文走讀一日遊」三月八日登場，透過在地導覽，深入三貂嶺生態隧道與猴硐礦業遺跡，感受鐵道聚落的綠色風貌；「水源茶香坪林低碳漫遊一日遊」三月十四 ...
美食控必訪！高雄義大世界旗下義大皇家酒店與義大天悅飯店，即日起至12月29日同步推出全新「一泊二食」住房專案，結合高品質住宿與豐盛餐飲內容，無論寒假、暑假或日常假期，都能讓旅客輕鬆享受美食與度假的雙重樂趣。義大世界匯集飯店住宿、購物廣場、遊樂世界與多元餐飲選擇，打造一站式度假體驗，滿足不同族群的旅遊需求。此次義大皇家酒店與義大天悅飯店分別推出不同型態的「一泊二食」方案，義大皇家酒店主打精緻異國料理雙人套餐，義大天悅飯店則以豐盛自助餐搭配親子友善設施，讓旅客依照出遊型態自由選擇，無論情侶約會、好友聚餐或親子出遊，都能找到最適合的度假方式。
2026年春節9天連假將於2月14日展開，桃園市政府預期青埔與大溪地區將湧現大量走春、購物人潮，特別推出「青埔、大溪交通攻略懶人包」，提供來訪桃園的朋友們參考，為維持交通順暢，交通局特別針對易壅塞路段規畫交通管制及動線建議，呼籲市民朋友出遊前先掌握景點即時影像與路況，避開尖峰時段，減少塞車與停車不便。
桃園市交通局昨（六）日表示，二○二六年春節九天連假將於二月十四日展開，預期青埔與大溪地區將湧現大量走春、購物人潮，特別推出「青埔、大溪交通攻略懶人包」，提供來訪桃園的朋友們參考，為維持交通順暢，交通局特別針對易壅塞路段規劃交通管制及動線建議，呼籲市民朋友出遊前先掌握景點即時影像與路況，避開尖峰時段，減少塞車與停車不便。針對青埔地區，預期高鐵周邊及華泰名品城將有大量車流，交通局建議，民眾進場可經由青埔路、領航北路至永信路，再由洽溪路進入華泰名品城；離場則由華泰名品城大道左轉青昇路，接續領航北路或青埔路；若要北上往五股方向，建議利用中豐北路交流道直接上五楊高架，可有效避開市區平面道路。在大溪風景區方面，交通局建議民眾採「分時分流」規劃行程，建議上午先至老城區及山豬湖地區觀光，