飛日本被要求幫忙代購！他曝最怕「4物品」網掀共鳴：超占位置

許多民眾出國最怕接到親朋好友的代購任務，除了擔心體積太大，行李箱放不下之外，也要考量到託運的公斤數，以免超重被罰錢，對此有網友也分享自己去日本最怕遇到的4種代購物品，掀起網友共鳴。

有網友在論壇Threads發文，分享四個去日本時，最怕別人要自己幫忙代購的東西，包括電子鍋、吹風機、球鞋、精品包，貼文一出，很快便掀起討論，有網友也補充「少了免治馬桶」、「還有長輩最愛，大正百保能」、「還有一個，安全帽」、「直接拒絕，萬一扛回來撞到壞了他們一定不認帳」。

有網友則分享自己的應對方法「我都說時間不夠過去買」、「不用怕，直接說不要」、「一律說沒有就好」、「出國玩千萬不要大肆宣揚，就是有這種厚臉皮的人，覺得幫他跟親朋好友、左右鄰居買理所應當，拒絕還要給你臉色看」、「這種我會拒絕，太高價了」。

不少網友忍不住直搖頭「旅行該留下回憶，不該留下肩頸痠痛，為了友情扛過一次就好」、「有人叫我代他排隊…原因是黃牛要多收800元港幣，認真嗎…我一天休假就值800？而且還想要免費？」、「有人曾經叫我幫她買1.5公斤的沐浴乳，當時年少無知的我還幫他從日本買回來」、「我還曾經幫忙買過熱水瓶」、「這種占空間又重的還敢請人代購真的很敢」、「我出國玩不是去負重訓練欸，給我差不多一點」、「我還聽過要幫忙帶米的」、「鞋子真的超占位置」、「我遇過不熟的朋友拜託我說：『可不可以幫我帶一個日本天使之翼那個書包？』還說『我要紅色的』」。

撰稿：吳怡萱






