飛日本要小心！流感疫情急升溫「1週確診破11萬人」 B流比例逼近一半

將邁入農曆春節假期，也被視為旅遊旺季，很多民眾會安排出國玩，但去日本要注意，日本流感疫情再度升溫！日本旅遊達人、醫師林氏璧指出，日本流感短暫降溫後又再度升溫，不只有A型H3N2，且病毒型別出現變化，B型流感佔比快速攀升；另外，林氏璧也提醒，日本近期天氣寒冷，東京可能會降雪，在日本或準備前往的民眾應注意保暖。

醫師林氏璧今（7）日透過臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文指出，日本流感自去年11月達到高峰後，至今年1月初一度探底，但隨著近期氣溫驟降，流行曲線再度上揚，顯示疫情重新擴散。據日本國立健康危機管理研究機構統計，截至2月1日止的一週內，全日本超過3000家定點醫療機構通報的流感患者人數達11萬4291人，幾乎是前一週的兩倍。

至於每家醫療機構平均通報人數也連續4週上升，已回到前一波高峰約六成水準。日本47個都道府縣患者數量，均較前一週增加，其中有22個地區平均通報數超過30人，顯示流行範圍相當廣泛。從地區分布來看，九州仍是疫情最嚴重地區，但原本趨緩的關東地區再度升溫，東京周邊縣市，以及中部、東北部分地區也重新進入高通報名單。東京都最新一週的平均通報數已突破25人，多個行政區再度出現明顯流行。

病毒監測顯示，最近5週檢出的流感病毒中，A型H3N2約佔56%，B型流感則佔44%，B流比例明顯上升，顯示這波屬於A、B型混合流行的第二波疫情。日本專家指出，雖然A型與B型流感症狀相似，但B型較常伴隨腹痛、嘔吐與肌肉痠痛，未來兩週患者數仍可能增加，呼籲民眾持續戴口罩、勤洗手並避免人潮聚集。

至於台灣，林氏璧表示，流感疫情目前僅呈現緩步上升，與日本的快速暴增不同。而疾管署已說明，今年進入流行期時間為近4年最晚，除疫苗仍具保護力外，去年秋季曾出現一波流感，也讓部分民眾仍保有免疫力。整體評估春節期間疫情相對平穩，但仍須觀察開學後是否出現B型流感的小高峰。

