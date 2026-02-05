飛日本要變貴了！7月起「出境稅漲3倍」原因曝光

記者蔣季容／台北報導

自今年7月1日起，日本出境稅由原本的1000日圓調高為3000日圓。（示意圖／機場公司提供）

赴日注意！品保協會提醒，日本因應大量觀光客入境，自今年7月1日起，出境稅由原本的1000日圓調高為3000日圓，國人前往日本的成本大約多了600元台幣。而櫻花季即將開始，帶動日本旅遊高峰，機票、飯店與交通費用同步上揚。不過在航班機位增加、住宿供給擴大的支撐下，加上日圓匯率偏低，日本旅遊整體仍具高CP值，吸引國人持續赴日旅遊。

品保協會日本線委員廖培沅指出，國人一年出國人次為1894萬，其中前往日本的有676萬人次，占比約35%，顯示日本長期為國人出國首選。至於日本2025年的入境觀光旅客人次為4268萬，比起2024年多了581萬，即使去年11月中國出現抵制赴日旅遊情況，仍未影響日本整體觀光成長，因此住宿、交通等費用也未因此降價。

廖培沅提到，今年日本第二季旅遊亮點就是櫻花季，根據日本氣象廳預測，櫻花將自3月下旬至5月上旬陸續開放，不僅吸引大量海外旅客，日本國內旅遊人潮也同步增加，形成一年中旅遊高峰。因此這段期間機票價格、日本飯店、交通等都會漲價，團費較增加15至25％，一般賞櫻行程約4萬元上下。

根據日本氣象廳預測，櫻花將自3月下旬至5月上旬陸續開放。（圖／資料照）

廖培沅分析，2026年台灣飛往日本的機位供應將比以往更充足，加上日本因應大量外國旅客，近年飯店數量明顯增加，在機位與住宿供給同步擴大的情況下，整體團費可望較2025年同期下降約1成。以第二季來看，市面上3萬多元的日本旅遊產品選擇相當多，尤其關西地區因去年曾舉辦大阪大型國際活動，今年已無相關效應，飯店價格回落幅度最大，成為降價最明顯的區域之一。

另外，廖培沅提醒，日本因應大量觀光客入境，自今年7月1日起，出境稅由原本的1000日圓調高為3000日圓，國人前往日本的成本大約多了600元台幣。不過整體而言台灣前往日本航點最多，日幣又處在低價位，因此前往日本仍是國人出國旅遊的最佳首選之一。

