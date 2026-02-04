飛日本買UNIQLO小心！自助結帳恐落「小偷陷阱」 旅客慘多付錢

生活中心／張尚辰報導

日本人的歐吉桑提醒，在日本UNIQLO自助結帳時一定要多加檢查，以免在不知不覺中多付錢。（圖／資料照）

日幣貶值吸引台灣旅客赴日旅遊。對此，定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」提醒，去日本UNIQLO購物時，一定要慎防小偷新型的偷竊手法，尤其是在自助結帳時，一個不注意可能就會多付好多件衣服的錢。

日本人的歐吉桑今（4）日在臉書發文表示，近日有台灣旅客分享在日本UNIQLO購物時，疑似誤中竊賊設下的陷阱，事實上，這類手法早在數年前便已出現，且在旅遊社群中屢被討論，但至今仍有不少消費者並不知情，導致無意間替小偷買單。

日本人的歐吉桑指出，目前日本多數UNIQLO門市採用自助結帳系統，消費者只需將購買的衣物放置於指定感應區，機器便會自動辨識商品數量與金額完成結帳。

有竊賊會先將衣服上的標籤剪下，將該標籤塞入其他商品口袋中，再將失去標籤的衣物帶走。當其他消費者拿取該件衣物結帳時，機器就會感應到「多出的標籤」，顯示比實際放置的商品數量還多，導致消費者在不知情的情況下，多支付一件商品的費用。

由於系統顯示的銷售數量和標籤數一致，UNIQLO實際庫存數據也不會出現異常，使得店家在盤點時較難察覺失竊情形，增加問題追蹤的困難度。

日本人的歐吉桑認為，UNIQLO可能針對此問題已討論出相關應對方法，但依然有不少消費者誤付的案例。因此，提醒旅日的民眾依然要提高警覺，自助結帳時，務必確認螢幕顯示的商品數量是否與實際放置的件數一致，若有疑問應立即請店員協助。

最後，日本人的歐吉桑也強調，切勿因為日本整體治安良好就掉以輕心，無論身處何地，仍應保持基本警覺，避免成為竊賊手法下的無辜受害者。

