飛日本這11個機場 在桃機可先辦「日本入境事先確認」！期限只到2/25

若要從桃機出發到日本11座指定機場，可利用等候時間辦理入境事先確認服務。（示意圖，資料照）

許多台灣遊客喜歡到日本旅遊，過年連假將至，桃園機場日前又宣布，若搭乘4家國籍航空、要前往指定的11個日本機場，可以先在桃機就辦好「日本入境事先確認」服務！

桃機指出，即日起至2月25日，搭乘中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航等4家台灣的國籍航空，飛到日本函館、旭川、秋田、仙台、新潟、岡山、高松、熊本、鹿兒島，以及這次新增的神戶和大分，共11座指定日本機場，可預先準備入境事先確認服務。

桃機表示，只要利用等待登機的時間，在候機室完成護照及入境資料確認、拍照和指紋採集，抵達日本後即可大幅縮短等待入境審查的時間。共計有15條航線、122個航班適用；適用對象自台灣赴日觀光、訪親或短期商務、停留90天以內的特定航班旅客，要特別注意的是，此一作業於班機起飛前30分鐘截止，可別拖到最後一刻啦。

若要從桃機出發到日本11座指定機場，可利用等候時間辦理入境事先確認服務。（翻攝自桃機臉書）

