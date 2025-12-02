飛日本選位秘訣"左去右回" 全擠一起恐埋飛安隱憂

生活中心／孟嘉美、董子誠 台北報導

台灣旅客飛東京，不論是成田還是羽田，起飛或降落時，都可以用上帝視角，鳥瞰富士山。但以往大家的焦點都在窗外，現在機艙內視角曝光，好多旅客擠在機艙右邊，靠窗觀賞美景，不過部分民眾看到畫面卻有些擔心。認為飛機載重都是經過精密計算的，旅客過度集中一側，恐怕影響飛安。

富士山還披著綠衣，但山頂已經白了頭。班機才剛起飛20分鐘，富士山就用全景來送客。聽到機長廣播，乘客們全都，興奮不已。

全部人緊盯窗外，右側旅客坐著拍，中間、左側旅客，也陸續跑過來欣賞。一時之間，幾乎大半機艙的乘客，全都擠到了右邊座位。

一時之間，幾乎大半機艙的乘客，全都擠到了右邊座位（圖／民視新聞）聲源：該班機乘客郭先生：「當時很多左邊的乘客，就紛紛的解開他們的安全帶，也都跑向右邊的窗戶那邊，大家就爭先恐後的拍照，完全不會感受到機體傾斜，不到三分鐘大家就紛紛的回座位，就飛超過富士山了。」

旅客遊日，必記口訣。台灣飛成田或羽田，左去右回。去程選左邊靠窗、回程選右邊靠窗，就能以上帝視角，俯瞰富士山。不過以往大家的焦點都在窗外，機艙搶拍畫面曝光，不免讓人擔心，由於飛機的設計跟配重，都經過嚴格計算，旅客過度集中，導致的重心偏移，可能會影響飛安。

乘客PＯ文引發關注（圖／民視新聞）前機師張志豪：「如果它（擠在一起）沒有太久的時間，它或許會造成一點點，飛機平衡的問題，但是因為它在空中，它不會有翅膀或者是機體，敲到地面的問題，所以基本上這個短時間的重心的移動，理論上不會造成太大的飛安影響，但如果長久以來，你的所謂的載重平衡是不平衡的話，可能會影響你的油量，讓你更耗油等等的，因為你飛機的姿態，角度可能都不太一樣。」專業機師仍提醒載重不均，在起飛、降落時，還是會增添一定的危險性。而且就算飛已經機進入巡航階段，隨意離開座位拍照，也可能在緊急情況下，降低逃生效率。旅客真想一睹富士山美景，優先選位，才是王道。

