飛日韓要小心！腹瀉病例「飆5年新高」 3大疾病同時升溫警報亮起

（記者張芸瑄／綜合報導）日本、韓國是台人最愛的旅遊目的地，但疾管署今（10）日發布最新監測警訊，指出兩國近期「流感、新冠、腹瀉」三大疫情同步升溫，其中腹瀉病例更創下近 5 年新高，提醒民眾赴日韓旅遊務必提高警覺，飲食盡量避免生食，以降低感染風險。

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明，韓國腹瀉疫情相當嚴峻，第 5 週（1 月 25 日至 31 日）通報達 709 例，為近 5 年最高，患者以 0 至 6 歲幼兒為主；日本感染性腸胃炎也持續攀升，第 4 週醫療機構平均通報 8.55 例，同樣是近 5 年同期新高，主要致病原為諾羅病毒，疫情集中在群馬縣一帶。

除了腸胃炎，日本、韓國近期流感也呈上升趨勢。韓國以 B 型流感為主，日本則同時出現 A 型 H3N2 與 B 型並行流行的情況。

至於全球新冠疫情，郭宏偉指出，近期陽性率略有上升，尤其以東南亞與東地中海地區最為明顯；鄰近的中國、日本、韓國、印尼疫情都有升溫跡象，香港與英國則呈下降。當前全球主要流行株為 XFG，而中國、日本、韓國等地 NB.1.8.1 占比偏高。

疾管署副署長林明誠提醒，民眾若計畫出國，可在行前接種流感與新冠疫苗。他指出，國內今年 5 月恐再迎來一波新冠疫情，自元旦起，公費新冠疫苗已擴大提供給滿 6 個月以上全民施打，期間已接種約 8 萬劑。之後恢復自費每劑 4500 元，呼籲民眾把握機會，降低重症與死亡風險。

林明誠也強調，預防腹瀉的最有效方式仍是注意飲食衛生，外食盡量以「熱食、熟食」為原則。依據衛教資訊，諾羅病毒傳染力極強，可經受污染食物、飲水、手部接觸物、與病人密切接觸，甚至吸入病人嘔吐物或排泄物產生的飛沫而感染。症狀包含噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛及發燒等，其中 5 歲以下幼兒、長者及免疫力較弱者病程更為嚴重。

