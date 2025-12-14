飛札幌航班白煙瀰漫…竟是「行動電源突爆炸」畫面曝光！泰亞航急回應

泰國亞洲航空一趟飛往札幌的航班發生行動電源爆炸意外。圖／翻攝自FB／Fly AirAsia

由於行動電源爆炸、自燃事件頻發，許多航空公司針對行動電源帶上機艙一舉施行各類措施，其中韓國就規定充電容量超過160Wh的行動電源禁止攜帶上機；日本國土交通省航空局（JCAB）也在7月起要求乘客不得將行動電源放在頭頂置物箱中，必須隨身攜帶以加強監控。不料，如今又有旅客的行動電源在飛航途中爆炸，煙霧飄散的畫面曝光後更是引起熱議。

飛機上行動電源突爆炸！煙霧瀰漫畫面曝

一名網友13日在Threads上PO文表示，這天搭乘飛往日本札幌的航班中，竟有行動電源突然爆炸，原文影片可見，空服員忙著對行動電源處噴水滅火，機艙內煙霧瀰漫，附近乘客都趕快逃離座位來到走道處，也讓原PO心有餘悸地直呼：「在飛機上遇到失火的機率是多少？第一次覺得離死亡這麼近，謝謝保佑，大家都平安無事！」

廣告 廣告

影片曝光後頓時引起熱議，紛紛表示好在日本官方早已規定行動電源必須隨身攜帶，否則放在托運行李箱中著火則更不堪設想：「還好沒事！行動電源帶上機真的要小心，飛機上爆炸今年已經好幾起了」、「沒有人會覺得自己行動電源會有事，在機上看過就覺得跑馬燈都出來了」、「所以現在行動電源不給放行李艙就是這樣，這個在行李艙燒起來就大條了」、「這一班好像是我昨天延遲8小時那一班，一早又發生事情 真是辛苦後艙了！」

根據中央社報導，這趟航班是泰國亞洲航空13日上午從桃園機場起飛前往札幌的FD242航班，經機上人員評估，確認這起行動電源爆炸事件並未影響飛航安全，因此班機也依原定時程正常抵達目的地。該名攜帶行動電源的旅客仍有輕微燙傷，雖然班機抵達札幌後地勤人員提議協助送醫，但該旅客仍選擇繼續行程。

日本航空公司對行動電源有什麼規定？

事實上，日本國土交通省航空局 （Japan Civil Aviation Bureau，JCASB）與JAL、ANA等19家日本航空公司加盟的「定期航空協會」（簡稱定航協）合作宣布，自7月8日起搭乘日本各航空公司航班時，乘客務必隨身行動電源隨身，若想在機內使用則更要隨時確認狀態，也有部分航空公司禁止在航班上充電，建議旅客出發前可查看所搭乘航班的相關公告。

另外，根據日本《航空法》規定，旅客禁止將行動電源放在托運行李中，接口處也必須貼上絕緣膠帶來防止短路，若在安檢或飛機上發現不符合標準的電池，可能會被要求丟棄或拒絕登機。此外，帶上飛機的行動電源數量也做出限制，如100Wh以上、160Wh以下的行動電源最多可攜帶2個；超過160Wh的行動電源則禁止攜帶上機。



回到原文

更多鏡報報導

行動電源起火！消防員示警「這1種」千萬別買：事故太多了

出國旅遊注意！「全球最糟糕航空」榜單出爐…老牌公司也上榜：行李最常不見

出國旅遊注意了！申請「1證件」將被取消台灣戶籍、身分…陸委會證實：不管是否過期