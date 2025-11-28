飛東京夢幻航班春節限定開搶 自由行免3萬

▲ezfly易飛旅遊宣布再度攜手日本航空（JAL）旗下航空品牌ZIPAIR，推出2026春節台北直飛東京包機專案。（圖／ezfly易飛旅遊提供）

[NOWnews今日新聞] 2026年春節將迎來難得的九連休，加上政府普發萬元政策帶動旅遊消費需求升溫，國人春節出國意願大幅提升，尤以日本擄獲眾多旅人的心。看準這波強勁赴日市場商機，ezfly易飛旅遊宣布再度攜手日本航空（JAL）旗下航空品牌ZIPAIR，推出2026春節台北直飛東京包機專案。本次航班特別安排於2月14日（西洋情人節）與2月18日（大年初二）出發，兩日皆落在春節連假期間，旅客完全不必請假即可直奔東京。

易飛旅遊表示，雙方上一次合作推出ZIPAIR台北–東京雙十連假包機專案時，商品一上架便全面秒殺，社群上更掀起一波ZIPAIR鐵粉自發分享的熱潮。本次為回應上次大量「沒買到」旅客的期待，易飛旅遊與ZIPAIR再度攜手，於2026年春節推出全面升級的包機專案，無論席次規模、航班時段或商品設計皆全面提升，讓計畫在春節飛日本的旅客，多一個兼具價格優勢與旅遊品質的全新選擇。

易飛網國際旅行社董事長周昀生分享，ZIPAIR為日本航空集團旗下的頂級航空品牌，自成立以來以高效營運與創新服務在日本與海外市場快速累積口碑，並成為旅客高度關注的航空品牌之一。此次春節包機，是雙十連假首航成功後的進一步深化合作，易飛旅遊不僅再次取得春節最熱門、最搶手的直飛時段，更因應台灣旅客的需求，打造更完整的產品線，從特色主題團體行程到高度彈性的自由行組合，全面擴大市場選擇。這也再次展現易飛旅遊在國際航線資源佈局、航空合作談判與產品整合力上的競爭優勢，持續強化在日本旅遊市場的領先地位。

易飛旅遊說明，本次ZIPAIR春節台北–東京包機，採用787機型，配置18席可接近平躺的商務艙與272席舒適經濟艙；經濟艙座椅間距達79公分，在目前飛台灣的經濟艙座位配置中屬於最寬敞的級距。每位旅客享有1件30公斤託運行李與1件7公斤手提行李，全航程提供日式風味餐與免費Wi-Fi，座位皆配備充電插頭，無需額外加價即可享受齊備又便利的飛行體驗。易飛旅遊表示，相較於春節期間其他同級台北–東京航班往往僅含稅機票就近3萬，本次ZIPAIR包機方案在艙等、行李與服務規格上維持高標準，價格更具明顯優勢，是春節期間前往東京旅遊的精明之選。易飛旅遊也進一步指出，本次春節ZIPAIR包機同步推出多款自由行與團體行程，滿足不同旅客需求。

易飛旅遊說，自由行部分規劃4天與5天彈性行程，售價$26,900起，並提供東京市區多種飯店選擇；此外，還特別推出富士溫泉輕旅行及滑雪1日體驗課套裝行程，不僅可以玩東京市區，還能到近郊走走，即日起購買自由行商品，第二人現折$2,000。團體行程同樣提供4天與5天兩種天數，旅客可自由選擇「早去晚回」或「午去午回」的航班組合。行程主題多元，從親子樂園、小資經典玩法到早春賞櫻一應俱全。其中，冬季主題路線更是春節出遊的人氣首選，許多經典景點皆正值一年中最浪漫、節慶氛圍最濃厚的時期，加上2/14恰逢情人節，對於想給另一半驚喜的旅客來說，更是創造難忘回憶的絕佳時機。



易飛旅遊提到，以人氣行程「易起賀歲．冬戀雪梅輕井澤半自助4日」為例，行程結合輕井澤冬季歐風雪景、偕樂園梅花祭的初春綻放等季節亮點，並安排造訪象徵「結緣」的冰川神社與可愛療癒的鯛魚籤體驗。每年2月正值梅花進入最佳花期，庭園粉白交織、空氣帶著早春氣息，到日本三大名園賞梅，無論是情侶、夫妻或家庭旅客，都能在旅途中感受濃厚的節慶氛圍與浪漫冬日風情，而整體售價仍壓在4萬元左右，CP值極高。

易飛旅遊指出，早春賞櫻主題亦備受旅客期待，「易起賀歲．春戀河津櫻富士雙湯饗宴5日」帶旅客前往伊豆欣賞最早盛開的河津櫻、熱海梅園及富士山近郊兩大溫泉，再體驗東京經典的屋形船晚宴；若選擇2/14出發，更能在東京度過特別而浪漫的情人節。以上團體行程均享早鳥預購第二人現折$2,000的限時優惠，售完即止。

此外，為回饋旅客對ZIPAIR春節包機的支持，易飛旅遊同步推出「驚喜升等」活動。凡購買本次ZIPAIR相關商品之旅客（限經濟艙票種），將於四個往返航班中，各抽出一名幸運旅客升等至商務艙，共計四名。只要下單，就有機會成為「夢幻航班躺平族」，享受近乎全躺平的尊榮體驗。本次ZIPAIR春節包機為限量航次，席次售完即止。



