飛機上不追劇只看「飛行地圖」？鄉民狂笑點頭：真的看不膩

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

搭飛機時，多數乘客會利用座位螢幕看電影、追劇或聽音樂。不過，有網友發現身邊竟有人從起飛到降落，螢幕始終停留在「飛行地圖」畫面，讓他忍不住好奇發問：「一直看地圖又不會飛比較快。」貼文曝光後，意外掀起熱烈討論，也釣出不少「同好」現身分享。

搭飛機時，多數乘客會利用座位螢幕看電影、追劇或聽音樂。（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在PTT Gossiping板以「坐飛機旁邊有人只看飛行地圖是不是怪咖？」為題發文表示，機上娛樂選項明明很豐富，自己通常會選擇看電影或聽音樂，真的沒興趣時就直接睡覺，但這次卻注意到鄰座乘客全程盯著飛行地圖畫面，讓他相當不解，直言「這樣看又不會比較快到」，於是上網詢問大家的看法。

貼文一出，立刻引發大量共鳴，不少網友紛紛跳出來力挺，「睡起來就知道在哪裡很方便」、「我也很喜歡看飛行地圖」、「可以知道現在飛到哪」、「飛行地圖有些是3D的，滿有趣」、「其他事情你在地上都可以做，唯獨飛行地圖」、「放著飛行地圖然後聽手機音樂」、「我很愛看飛行地圖，看不膩」，甚至有人笑稱這就像「飛機迷看Flightradar24動態的概念」，讓討論氣氛相當熱絡。

