飛機上最髒的地方不是廁所？ 急診醫師揭露飛行禁忌：這兩件事千萬別忽略

旅途中最容易忽略的細菌溫床之一，就是未經消毒的折疊餐桌。（示意圖／Pixabay）

許多乘客在登機、就座後，往往期待著一段平穩的飛行旅程。然而，急診醫師阿妮塔‧帕特爾（Anita Patel）提醒，有兩項她絕對不會忽略的飛行前準備，也是她希望所有旅客都能留意的健康重點。

根據《赫芬頓郵報》（HuffPost）的報導，帕特爾表示，首先是機上折疊餐桌的清潔問題，雖然班機在乘客下機後會進行清掃，但清潔人員通常時間有限，難以徹底擦拭每一張餐桌。因此，她「一坐下就會用抗菌濕巾擦拭整張餐桌」，包括開關餐桌的小扣環也不例外。

她指出，餐桌上的細菌、病毒與腸胃道病原體潛藏風險極高，例如嘔吐與腹瀉等症狀，是旅途中最令人難以忍受的健康狀況之一。克利夫蘭診所的資料指出，感冒病毒可在表面存活達一週，流感病毒約可存活48小時，新冠病毒則可能持續數小時到數天。

此外，根據Travelmath的小型研究，機上折疊餐桌是整架飛機與機場中最具細菌污染的區域，其細菌數量甚至是機場飲水機的兩倍。帕特爾特別強調，這對於習慣將手放入口中的幼兒而言，風險更是不可小覷。

另一項容易被忽略但同樣重要的，是搭機時的防曬措施。帕特爾提醒，飛機在高空飛行時，乘客暴露於更強烈的紫外線中，遠高於地面上的程度。她表示，「機艙陽光雖然明亮怡人，但其實更具傷害性」，因此她會在每次飛行前塗抹防曬乳。

她進一步解釋，雖然機窗的遮陽板可略為阻擋陽光，卻無法有效防禦會導致皮膚癌與老化的UVB射線。她也提到，如果時間允許，她甚至會準備防曬衣物，以進一步保護自己與家人。

除了這兩項重點外，帕特爾也強調安全帶的重要性。她表示，無論機艙是否亮起安全帶指示燈，只要坐著時，她與孩子們都會繫上安全帶，因為這些看似微小的防護措施，會在關鍵時刻發揮巨大作用。帕特爾最後補充，採取這些額外步驟的目的不是增加旅行壓力，而是以最簡單的方式提升安全與健康。「這不是追求完美，而是盡力而為」，她說。

