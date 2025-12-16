飛機上有大老鼠！10小時全程奔跑伴飛，乘客崩潰。圖／翻自《紐約郵報》

荷蘭航空一架空中巴士A330飛機，在本月10日從阿姆斯特丹起飛前往荷屬阿魯巴島的班機上，有一位相當不尋常的「空服員」，牠是一隻大老鼠，全程伴飛，讓機上乘客超級崩潰。

據美國《紐約郵報》報導，這架班機從阿姆斯特丹起飛後，準備前往荷屬阿魯巴（Aruba），然後再轉往波奈島（Bonaire）。不過就在阿姆斯特丹飛往阿魯巴的途中，所有乘客都看到一隻大老鼠，在機艙內趴趴走，一下子還跳到行李艙跟走道架上，把乘客們都嚇壞。不過機長決定依然持續飛行，因此這隻大老鼠，就一路伴飛約10小時抵達阿魯巴。

原定班機在阿魯巴中停後，要轉往波奈，但也因為這隻大老鼠，班機決定暫停飛往波奈，並進行大清掃，荷航也安排乘客過夜。荷航發言人指出，當大家目睹到這隻大老鼠時，還好乘客們的反應大致都算冷靜，空服員則是死盯這隻大老鼠動向，幸好大老鼠沒有靠近食物區。至於這隻大老鼠是怎麼搭飛機的？目前荷航也沒有頭緒。

不過動物闖入飛機的案例，這已非首次，先前就曾發生過有浣熊，偷偷闖入美國水牛城國際機場，更企圖登機，但隨即遭到航警攔截。另外長榮航空在去年底一架從紐約飛往桃園的航班中，也發現機艙遭到鳥類闖入，幸好當時還在地面上、乘客登機的時間中，隨後地勤人員就引導小鳥下機。



