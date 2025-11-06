飛機上的水千萬別喝！營養專家驚曝「6避吃清單」：胃痛放屁超尷尬
生活中心／李紹宏報導
每個人出國旅行都想要玩得開心，飛機餐也是不少旅客期待的行程之一。不過有專家提醒，在飛機上享用餐點餐前先看看菜色以及飲品，並列出「6種不宜食用清單」，避免在飛機上就腳踝腫脹、胃痛，甚至會突然在陌生人面前失控放屁，讓旅遊心情大打折扣！
飛機上的水別喝！營養專家列飛機上「6避吃清單」
根據國外雜誌《Travel + Leisure》報導，數名營養相關專家點出6項在飛機上避免食用的清單：
1.導致脹氣的食材
臨床營養學博士兼註冊營養師瑪拉·伯勒斯（Marra Burroughs）指出，豆類、扁豆（大多數豆科植物）以及十字花科蔬菜如捲心菜、球芽甘藍、白花椰菜和綠花椰菜，強調「這些容易引起脹氣的食物，最好在旅行期間避免食用」。
2.碳酸飲料
營養學家安珀·阿特爾（Amber Attell）點出，在高海拔地區飲用碳酸飲料，會導致腹脹和不適，並解釋因為飛機上低氣壓本身就容易讓人感到腹脹，而碳酸飲料有時會加劇「腹部氣體壓力」。
3.高鈉菜餚
此外，伯勒斯表示，高纳食品如加鹽堅果和薯片，都要盡量避免，因為會導致旅客身體出現腫脹，通常是腿部和腳部，且再攝入高鈉會加重這種症狀。
4.高糖量製品
雖然享用含糖食品會讓人身心愉悅，但專家建議避免食用高碳水化合物或添加糖分、缺乏營養素的零食；伯勒斯點出，若食用過量會導致能量驟降，加重疲勞感，讓旅程更難熬。如果真的嘴饞想吃點甜食，建議搭配脂肪和蛋白質來平衡。
5.酒精及咖啡
功能性診斷營養師伊莉莎白‧卡茨曼（Elizabeth Katzman）提醒，飛行途中，最好避免食用或飲用會導致脫水、腹脹或難以消化的食物和飲料，例如酒精和咖啡等都會導致脫水。
註冊營養師菲奧雷拉·迪卡洛（Fiorella DiCarlo）也補充，飛機上飲酒「不僅會導致脫水，還會導致血氧水平降低和心率加快，即使是健康的旅客也會受到影響，而對於心臟病患者來說更是如此」，更強調引用後恐會延長調整時差的症狀。
6.自來水
飛機上的水也盡量別喝！斯西儲大學營養系主任霍普·巴庫基斯（Hope Barkoukis）根據大量資料指出，飛機上的水來自水箱，但水箱的衛生品質令人堪憂，「因此，請避免飲用飛機上的水或冰塊，即使他們看起來像是用水壺盛水也不行」。選擇密封的獨立瓶裝水是很好的替代方式。
還是能吃得開心！專家：登機後「吃這些」避不適
其實，要旅客在飛機上完全不吃真的很痛苦，但報導指出，還是可以享用許多含蛋白質、營養均衡的美味零食。伯勒斯表示，無鹽堅果（杏仁、腰果、開心果）、希臘優格、肉乾、堅果醬和鷹嘴豆泥都是好選擇，另外阿特爾也指出，新鮮水果、綠葉蔬菜、花草茶和簡單的「全食物零食」，有助於身體健康，也會讓精神飽滿。
