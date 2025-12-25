飛機上要水按服務鈴超NG 前空服員：直接去廚房索要

年底出國旅遊人潮增加，許多人在搭機時常因機艙乾燥感到口渴，但如何要水才是正確的方式？一名前空服員分享經驗，指出在非供餐時段，乘客若想喝水，最佳方式並非頻繁按服務鈴，而是自行前往機尾廚房，禮貌詢問空服員是否能取用一杯水。這項建議引發廣泛討論。

前空服員分享，在非供餐時段，如何向空服員要水才是正確的方式。（示意圖/pixabay）

根據《每日郵報》報導，來自阿根廷、現居西班牙的前空服員芭芭拉（Barbara Bacilieri）表示，多數長途航班會提供免費飲用水，但空服員在送水時往往會刻意低調處理，原因是「要水會傳染」。她解釋，一位乘客按鈴要水後，其他乘客往往會跟著要求，導致空服員來回奔走，浪費大量服務時間。

芭芭拉建議，若在非供餐時段感到口渴，乘客可自行前往機尾廚房，輕聲向空服員詢問是否能拿一杯水，這樣既不會打擾空服員的工作，也能更快解渴。不過，她也提醒，部分廉價航空可能會對瓶裝水收費，因此建議乘客在訂票時確認相關規定。

對此，一名現役空服員也表示認同，指出非供餐時段空服員通常在後方處理其他工作，若乘客按鈴要求飲水，空服員需先前往座位了解需求，再返回廚房取水，最後送至座位，過程耗時且增加工作量。然而，若是行動不便的乘客，按服務鈴仍是最合適的選擇。

