飛機上雜誌別亂翻！前空姐揭黑暗原因 「超噁畫面」曝光

近年出國旅遊風氣盛行，機場與航班人潮絡繹不絕，不過近日有民眾在網路發文提醒，搭乘飛機時應避免觸碰或翻閱座位上的免稅品雜誌，並附上驚人照片引發熱烈討論，甚至有前空服人員出面證實，類似狀況在機上並不罕見，卻往往難以即時制止。

一名女網友近日在Threads上分享親身經歷，指出曾看到乘客將飛機上的免稅品雜誌攤平放在地板上，接著脫下襪子鋪在雜誌上，再以雙腳踩踏。她直言奉勸其他旅客，「奉勸大家搭乘飛機時，避免拿機上雜誌觀看。因為你永遠不知道上一位乘客怎麼利用這本雜誌」。相關照片曝光後，隨即引來大量網友留言，「上次搭飛機去韓國，旁邊的韓國媽媽看雜誌是一邊沾口水一邊翻頁」、「我會拿起來看欸，以後不能看機上免稅品雜誌了」、「飛機上到底還有什麼是可以碰觸的……看了都覺得噁」。

民眾目擊有乘客將飛機上的雜誌拿來踩腳。（圖／Threads／＠0315chiao）

隨著貼文在網路上引發高度關注，一名前空姐也現身回應，坦言機上雜誌遭隨意踩踏其實是常態，「前空姐表示：這是常態，安全須知卡也是唷！然後還不能勸阻，會反過來靠杯我們怎麼沒提供一次性拖鞋。」

類似問題不僅出現在飛機上，也有網友指出，高鐵與台鐵列車同樣可見乘客不當使用前座椅背網袋的狀況。過去高鐵上就有民眾目擊，少數乘客直接將鞋子脫下，將腳伸直將光溜溜的腳觸碰雜誌；台鐵也是如此，「好多年前坐火車看到一個阿伯拿座位靠頭的布擦腳，當下想著也太噁的時候，一個男乘客過去告訴阿伯不能這樣很沒公德心，瞬間覺得他是全世界最帥的人」。

