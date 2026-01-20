飛機上點1類飲品是地雷？空服員：落地身體恐會無力

國際中心／杜子心報導



大部分的航空公司都會提供機上飲料，有牛奶、果汁、汽水、咖啡等供乘客選擇，不少人也習慣在飛行途中點杯甜飲解渴或提神。不過，一名擁有超過十年資歷、曾在多家航空公司服務的美國空服員卻提醒，搭飛機時飲料其實不能隨便選，尤其是含糖飲料，可能會讓人在飛行後感到明顯不適。





搭飛機飲料別亂點！空服員揭「這類飲品」超母湯：一落地身體容易疲累

空服員指出高空環境與地面不同，甜飲帶來的影響往往在飛機落地後才會浮現。（示意圖非關此新聞／民視新聞資料照）

根據外媒《Daily Express》報導，一位匿名的資深空服員分享，乘客在飛機上最好不要選含糖飲料，她在Podcast節目《Other People’s Lives》中分享自身經驗，直言高空環境與地面不同，甜飲帶來的影響往往在飛機落地後才會浮現。對此，Welzo營養師兼醫療顧問喬伊（Kezia Joy）指出，航空旅行本身就容易打亂人體的補水與新陳代謝節奏。機艙內濕度偏低，乘客會因呼吸與皮膚水分蒸發而流失比平時更多的水分，在這種狀態下，含糖飲料雖然入口解渴，實際補水效果卻不如純水。她表示，若在長途飛行或降落前飲用高糖飲品，身體更容易出現疲勞、口渴，甚至輕微不舒服的情況，這也是不少人一下飛機就覺得特別累的原因之一。

廣告 廣告

搭飛機飲料別亂點！空服員揭「這類飲品」超母湯：一落地身體容易疲累

空服員表示飛機上的咖啡與茶，機組人員自己也會喝並不需要過度擔心。(示意圖，非關此新聞／民視新聞)

除了甜飲之外，機上咖啡與茶的水質安全也常被旅客討論。對此，該名空服員表示，航空公司會定期清潔與維護熱水水箱，機組人員平時也會在機上飲用咖啡與茶，並不需要過度擔心。她也提到，若水箱剛完成清潔，熱飲偶爾出現些微氣味屬於正常狀況。不過，也有其他空服員建議，對水質較敏感的旅客可自備瓶裝水。

原文出處：搭飛機飲料別亂點！空服員揭「這類飲品」超母湯：一落地身體容易疲累

更多民視新聞報導

超商禮盒真的有人買？網點名主力客群是「這人格」

糖友腎友也能爽吃年菜？營養師曝這幾道是首選

鄧佳華刑滿出獄拚翻身？曬1證照宣布轉行

