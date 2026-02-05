飛機乘客沒品赤腳踩1物！萬人炸裂「每次都用」 前空姐坦言是常態

隨著農曆春節將到，不少民眾趁著假日出國旅遊。然而卻有網友分享，她在飛機看到上驚人一幕，有名阿北竟然把飛機上的雜誌拿來墊腳，相當沒有衛生。對此，上萬網友都相當傻眼，直呼「我真的要暈倒，我很常拿雜誌來翻」、「之後出國絕對不會翻雜誌」。但也有前空姐坦言，這種情況很常見。

原PO在Threads上貼出一張照片，可以看到有名乘客腳上踩著飛機上的雜誌。她表示，「奉勸大家搭乘飛機時，避免拿機上雜誌觀看，因為你永遠不知道上一位乘客怎麼利用這本雜誌」。此外，她補充是一名大爺先將原味襪子舖在雜誌上，然後玉足再踩上去。

廣告 廣告

照片曝光後，有1.4萬網友按讚，群情激憤留言表示，「脫鞋子就算了，為什麼要脫襪子」、「我也會翻雜誌，我的天啊」、「我真的要暈倒，我很常拿雜誌來翻，我要吐了，到底為什麼都有這樣的人」、「噁心死了！自私的人」、「上次搭飛機去韓國，旁邊的韓國媽媽看雜誌是一邊沾口水一邊翻頁」、「謝謝您提醒，之後出國絕對不會翻雜誌」。

此外，有網友直言，「飛機本身就是難以維護的環境，我每次上飛機第一件事就是消毒跟自備消毒濕紙巾擦拭手會碰到的地方」、「毯子枕頭早就不敢用了，想說消毒過抗噪全罩耳機應該沒什麼問題，結果那個黃垢讓我下飛機直接買組新的耳機」。還有一名前空姐直言，「前空姐表示：這是常態，安全須知卡也是，然後還不能勸阻，會反過來靠杯我們怎麼沒提供一次性拖鞋」。

更多中時新聞網報導

鍾欣凌變4億女星「騙吃騙喝更容易」

蔡淑臻重溫《暴走》戲 自曝吃貨

曾莞婷香港回憶殺 隨手拍都像電影場景