飛機修護科考取乙級證照大放異彩 大榮中學創全國技職新標竿

大榮中學飛機修護科於今年全國技術士檢定中表現卓越，共有二十九名高三學生成功考取難度極高的全國技術士「飛機修護乙級技術士證照」，整體合格率達42%，突破全國高職學校飛機修護科紀錄，充分展現學生專業實力與學校技職教育深耕成果。(見圖)

大榮中學今(廿八)日說明，今年高三生有六十九位學生報考乙級證照，在第一階段學科檢定就有五十八位順利及格，學科及格率高達84%，為後續術科檢定奠定穩固基礎與信心；能在高門檻檢定中脫穎而出，除仰賴學生長時間的刻苦訓練外，再加上教師團隊有系統化教學與完善設備共同促成的成果。

大榮中學張簡助立校長表示，大榮中學飛機修護科以「產業接軌、證照實戰、升學就業並進」為核心定位，飛機修護乙級證照是航空維修領域極具指標性的專業證照，學生能在高中階段取得實屬不易，顯示學校在師資、設備與課程規劃上的投入已具體轉化為學生成效，也落實技職教育「做中學、學中做」的核心價值。

動力機械群郭久麟主任指出，飛機修護乙級術科測驗包含六個站位、二十四個分項目，既有實作又有專業修護知識測驗，學生為迎戰高難度術科檢定，常於課後、假日甚至夜間持續留在實習場反覆演練，訓練場地經常燈火通明，學生經常問夜間可以練更晚一點嗎？假日可以都來練嗎？這份堅持在汗水灌溉下，最終化為一張張具分量的專業證照。

大榮中學飛機修護科的課程設計緊扣航空維修實務需求，逐步培養學生完整的航空技術能力，讓學生在高職階段即具備接軌航空產業的即戰力，近年大榮中學飛機修護科在全國技術士技能檢定中與全國各項技能與技藝競賽中屢創佳績，展現學校在航空技職教育領域的領先地位。

學生取得乙級證照後，亦同步具備教育部「技優甄選」資格，未來可進入航空相關科技大學與工程類科系就讀，並拓展多元未來進路規劃(含軍事院校及海外留學)與就業。誠摯歡迎對「航空維修、飛機精密零件製造、無人機飛行等」有興趣的國中畢業生加入大榮中學飛機修護科，及早培養專業實力，為未來航空職涯打下堅實基礎。