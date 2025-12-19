飛機墜毀美國北卡 前NASCAR賽車手比夫爾等7人罹難

一架商務噴射機在美國北卡羅來納州一處機場墜毀。(AP)

美國聯邦航空管理局表示，一架商務噴射機在北卡羅來納州一處區域性機場墜毀，並引發大火，造成7人死亡，其中包含退休的美國改裝房車系列賽（NASCAR）賽車手比夫爾（Greg Biffle）與其家人。

美國聯邦航空管理局表示，這架商務噴射機於美東時間18日上午10時過後不久從斯泰茨鎮地區機場（Statesville Regional Airport）起飛，之後又折返回來，在嘗試降落時墜毀，並引發猛烈火勢。

北卡羅來納州公路巡邏隊確認，這起墜機事故共造成7人死亡，但由於墜機後發生嚴重火災，需待法醫確認後，再公布機上7名人員的身分。目前，國家運輸安全委員會（NTSB）與美國聯邦航空總署（FAA）已著手調查；氣象預報服務公司則指出，事故現場有細雨及雲層，可能是造成事故的原因之一。

據悉，斯泰茨鎮地區機場（Statesville Regional Airport）為「財星雜誌」（Fortune）500大企業與美國改裝房車系列賽（NASCAR）多支車隊提供企業航空設施。賽車手兼YouTube網紅米切爾（Garrett Mitchell）在臉書上證實，美國改裝房車系列賽（NASCAR）賽車手比夫爾（Greg Biffle）與其家人在此飛機事故中罹難。

北卡州聯邦眾議員哈德森（Richard Hudson）在社群媒體上表示，「我對失去了比夫爾（Greg Biffle）與他的家人，深感悲痛，他們一生致力於幫助他人。比夫爾（Greg Biffle）是一位偉大的冠軍，令數百萬車迷為之興奮，他對他人的服務以及他在賽道上的無所畏懼將被銘記」；而北卡州州長斯坦（Josh Stein）則表示慰問，並稱這一消息「令人心碎」。

55 歲的比夫爾（Greg Biffle）在美國改裝房車系列賽（NASCAR）三個賽道上贏得了 50 多場比賽，其中包含19 場杯賽級別的比賽，同時，他還在2000年贏得了卡車系列賽冠軍，並在2002年贏得了無限通系列賽（Xfinity）冠軍。

前NASCAR賽車手比夫爾在此意外中罹難。(AP)





