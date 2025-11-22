飛機左引擎捲「飄來塑膠袋」 華航：第一時間關發動機、無飛安疑慮
昨（21）天傍晚接近5點，桃園機場有民眾目擊一架華航班機的左側引擎捲入異物，引發飛安疑慮。華航證實航機在後推地面作業時，忽然飄來塑膠袋，並捲入發動機，第一時間檢測完後已順利啟程，沒有飛安問題。
引擎捲塑膠袋！急關閉發動機 經檢測航機安全
飛機左側引擎高速轉動，可裡頭卻出現一個藍綠色的物體，跟著葉片轉啊轉，目擊民眾看到這一幕覺得很驚險，表示21號下午接近5點，桃園機場看到一架華航班機執行完後推，左側引擎竟捲入一個不明異物。
有名自稱在機場工作27年的網友留言，指出異物吸進引擎，機務沒有先暫停讓飛機後推，並請機長儘快關車，而是讓飛機繼續後推，甚至還讓拖車脫離，這程序有問題！
華航飛機引擎捲入藍綠色塑膠袋。圖／翻攝自Threads@lichanghongli
華航回應，這架桃園飛往洛杉磯CI006的航機在後推地面作業時，附近無預警飄來塑膠袋，並捲入發動機，幸好地勤人員第一時間發現立即關閉發動機。經過檢測後，確認航機安全正常，該航班已順利啟程，強調此事件沒有飛安疑慮。
引擎常見異物捲入 機師：非硬質物品沒太大飛安問題
現役機師解釋，小型垃圾袋吸入引擎是常有的事，但這種傷害很輕微，若是鳥類或是硬質雜物，對引擎的傷害才會比較明顯。但前機長也提醒，只要是有機務人員看到疑似異物飛進去，機師都要停止繼續開車，務必要檢查，畢竟壞一個引擎對整個飛安就有大影響。
桃園／林品瑄、黃聖權、林注強 責任編輯／施佳宜
