飛機座椅為何是藍色？波音揭背後心理學：不只耐髒「還能『騙』過大腦」

國際中心／綜合報導

機艙內裝廣泛採用「藍色」為主色調其實有原因。（示意圖／PIXABAY）

飛機座椅顏色的選擇並非偶然，而是經過精密的心理學考量。據英媒報導，美國波音公司與航空設計專家指出，機艙內裝廣泛採用「藍色」為主色調，主因在於藍色能有效傳遞平靜、安寧與可信賴的訊號。透過色彩心理學的應用，不僅能安撫乘客在飛行過程中的潛在焦慮與壓力，深淺不同的色調更能從視覺上調整空間感，營造出如家般的放鬆氛圍。

根據綜合外媒報導，波音公司（The Boeing Company）每年生產數百架客機，全球現役飛機數量已逾1萬4000架。在龐大的機隊背後，內裝設計的每一個細節均經過縝密規劃。波音公司透露，色彩配置深受心理學影響，例如將藍色搭配綠色，能激發乘客對於平靜與安寧的聯想；若將藍色與紫色結合，則能營造出高貴與尊榮的氛圍。旅遊專家里希·卡普爾（Rishi Kapoor）分析，儘管數據顯示航空運輸極為安全，但許多乘客仍難免感到緊張，藍色因此成為安撫情緒的最佳解方。

航空設計師奈傑，爾古德（Nigel Goode）進一步指出，藍色之所以成為航空業的首選，在於其屬於保守且不具爭議的「企業色彩」，象徵著可信賴與安全感。這也是為何如英國航空等歷史悠久的傳統航空公司，均大量使用藍色系的原因。此外，藍色的色調運用也大有學問，部分廉價航空傾向使用鮮豔大膽的藍色以吸引目光，而大多數航空公司則選擇柔和色調來模擬居家放鬆感。同時，淺藍色系能在視覺上讓機艙空間顯得更高挑寬敞，反之深色系則可能造成空間狹窄的感受。

報導指出，航空公司在規劃飛機內裝時，除了必須考量艙門與逃生設備等安全法規外，始終將乘客體驗置於核心。透過精心設計的色彩配置，航空公司試圖在萬呎高空中，為旅客提供心理層面的安全感與舒適度，讓飛行旅程更加順心。

