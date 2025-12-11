飛機引擎故障急墜 「高速公路撞轎車」乘客、駕駛奇蹟全生還

國際中心／楊惟甯報導

美國佛羅里達州飛機引擎故障急墜，高速公路俯衝撞轎車。（圖／翻攝自YouTube）

美國佛羅里達州日前發生一起「飛機撞轎車」事故。一輛輕航機因引擎故障，迫降於95號州際公路，卻不慎撞上一輛正在行駛的小客車，造成車體嚴重毀損。所幸汽車女駕駛僅受輕傷，機上兩人則未受傷。目前聯邦航空總署（FAA）已介入調查，釐清事故發生經過。

據《太陽報》報導，當地時間8日傍晚，一架Beechcraft 55輕航機自梅里特島起飛後不久，飛行員即通報引擎異常，雙引擎相繼失去動力，緊急迫降於95號州際公路。從曝光的行車紀錄器可見，當時飛機高度急速下降，直接撞擊前方行駛的小客車，車頂與後車廂瞬間被壓扁，飛機則在路中央滑行解體。所幸，57歲的汽車女駕駛僅受輕傷，意識清醒、自行步出車外；飛行員及另名乘客則毫髮無傷。

轎車女駕駛奇蹟輕傷，機上兩人則毫髮無傷。（圖／翻攝自YouTube）

後車駕駛回憶事發瞬間仍心有餘悸，表示飛機墜落與他的車「只差兩秒距離」。當時前車劇烈搖晃，飛機也當場火花四濺，好在前車駕駛被撞後冷靜滑行停下，未再造成更嚴重追撞及傷亡。

目前聯邦航空總署已介入調查，並確認飛機迫降前已向塔台通報引擎問題。美國國家運輸安全委員會（NTSB）則指出，這是一趟教學飛行，飛機起飛不久即失去動力，目前正檢視引擎狀況與通訊紀錄，以釐清事故主因，後續將公布更完整的調查結果。

