飛機引擎故障急墜 「高速公路撞轎車」乘客、駕駛奇蹟全生還
國際中心／楊惟甯報導
美國佛羅里達州日前發生一起「飛機撞轎車」事故。一輛輕航機因引擎故障，迫降於95號州際公路，卻不慎撞上一輛正在行駛的小客車，造成車體嚴重毀損。所幸汽車女駕駛僅受輕傷，機上兩人則未受傷。目前聯邦航空總署（FAA）已介入調查，釐清事故發生經過。
據《太陽報》報導，當地時間8日傍晚，一架Beechcraft 55輕航機自梅里特島起飛後不久，飛行員即通報引擎異常，雙引擎相繼失去動力，緊急迫降於95號州際公路。從曝光的行車紀錄器可見，當時飛機高度急速下降，直接撞擊前方行駛的小客車，車頂與後車廂瞬間被壓扁，飛機則在路中央滑行解體。所幸，57歲的汽車女駕駛僅受輕傷，意識清醒、自行步出車外；飛行員及另名乘客則毫髮無傷。
後車駕駛回憶事發瞬間仍心有餘悸，表示飛機墜落與他的車「只差兩秒距離」。當時前車劇烈搖晃，飛機也當場火花四濺，好在前車駕駛被撞後冷靜滑行停下，未再造成更嚴重追撞及傷亡。
目前聯邦航空總署已介入調查，並確認飛機迫降前已向塔台通報引擎問題。美國國家運輸安全委員會（NTSB）則指出，這是一趟教學飛行，飛機起飛不久即失去動力，目前正檢視引擎狀況與通訊紀錄，以釐清事故主因，後續將公布更完整的調查結果。
更多三立新聞網報導
示警年底有事發生！詹惟中預言「嚴重車禍、水災」：只想救更多人
義大利飛機失速墜毀！「機頭朝下」撞公路 汽車煞不及衝入火海
若中國侵台 美最新民調：60%支持派美軍協防台灣、79%挺台灣獨立
赴泰旅遊注意！泰國際線機場稅調漲53% 明年機票恐全面變貴
其他人也在看
車停店家門口！請駕駛移車遭嗆「這是國家的地」 警開罰
台南市 / 綜合報導 台南仁德區，昨(10)日早上有檳榔攤業者要做生意，結果店家門口被停了車完全擋住出入口，但請駕駛移車時卻頻頻被嗆，這是國家的地，讓店家實在很無奈，雖然停車的地點沒有畫紅線，警方表示，如果在有妨礙其他人、車通行的地方停車，還是會被依法開罰最高可罰1200元。檳榔攤前，一輛紅色轎車就停在正門口，因為擋住店家出入口店家請駕駛移走但卻被回，民眾VS.檳榔攤店家說：「大家要做生意，(沒有沒有今天你開店做生意)，(對不對我已經給你面子了)，(但是這是國家的地)。」駕駛頻頻說著「這是國家的地」，店家請他移車遲遲不配合，雙方僵持不下，事情發生在台南仁德區昨日早上7點多，檳榔攤店家要做生意，但門口卻被停了車，報警尋找車主請對方移車，但沒想到卻遭嗆這是國家的地，讓店家很無奈。檳榔攤店家說：「他沒有留電話，所以我們只好報警，請警察協助找車主，因為他昨日真的是，停好停滿，可是我也是要做生意啊。」律師江信賢說：「並沒有設置紅黃線，所以警方到場之後，恐怕也沒有辦法，依照違規停車，相關規定來進行開罰單或拖吊處置，但如果顯然去妨礙他人通行或車輛通行，可以依照道路交通管理處罰條例第56條規定，予以開單處罰。」雖然路邊沒有畫線，店家也同意可以臨時，但停車位置恐怕還是要注意一下會不會影響到其他人，台南歸仁分局副分局長林逸新說：「本分局獲報後，已立即聯繫車主駛離，在顯有妨礙其他人，車通行處所停車，可處新台幣600元以上，1200元以下罰鍰。」影響店家做生意被請移車卻頻頻說，這是國家的地但影響到他人就可能違規準備收罰單。 原始連結華視影音 ・ 5 小時前 ・ 4
超昂貴車禍! 4千萬勞斯萊斯國道撞遊覽車 修車費恐達250萬
中部中心 / 蔡松霖 雲林報導國道一號雲林西螺路段，發生豪車撞遊覽車的事故！一輛要價4000萬起跳的勞斯萊斯幻影二代，疑似變換車道不慎，碰撞行進間的遊覽車，導致車輛震動搖晃，但這起事故，兩造雙方卻沒有報案，私下和解，車廠也估計，這修車費用，恐怕高達200萬-250萬之間。勞斯萊斯幻影２代要價４０００萬起跳 堪稱移動式豪宅。（圖／地圖型行車影像分享平台）一輛白色的勞斯萊斯開在高速公路，打著方向燈從外線車道開始移動，再切一個車道，結果後方一輛遊覽車也來了，接著悲劇發生。這起車禍事故兩造雙方沒有報警選擇和解 不過勞斯萊斯的修車費估計要２５０萬。（圖／地圖型行車影像分享平台）砰的一聲！兩車撞在一起發出聲響，以及巨大震動搖晃，影片被放到網路引發討論，原來這輛豪車是勞斯萊斯幻影2代，新車價1800萬起跳到4000多萬，堪稱移動式豪宅，車體以手工打造，星空車頂和劇院級後座空間。只是勞斯萊斯發生碰撞車禍，目測傷及保險桿右大燈等等，若回原廠維修費，估計恐怕要250萬真的是超昂貴追撞，但這起車禍，兩造雙方沒人報案，選擇和解。網友也好奇，駕駛和乘客身分，恐怕不是一般人。而被撞的遊覽車業者沒有回應，僅表示，開車上路難免會遇上車禍事故，人平安就好，至於和解方式金額多少，沒有進一步透露。原文出處：超昂貴車禍！ 勞斯萊斯幻影二代國道撞遊覽車 要價４千萬 網驚：賠不起 更多民視新聞報導臉頰泛紅竟得蘋果病！專家曝3建議預防感染有夠衰!追撞車輛下車查看 男駕駛又遭後方車輛撞倒會見菲律賓駐台代表 林佳龍盼續推「台菲經濟走廊」深化合作民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
《消費者報告》中古車可靠度排行：Lexus 最耐開 Tesla 掛車尾
《消費者報告》以 2016 年至 2021 年，品牌內所有車型所有車型的整體可靠性評定得分取平均值，調查樣本超過 14 萬輛汽車，對 26 個汽車品牌進行排名。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 發起對話
特斯拉熱銷 訂單排到明年
關稅沒影響，特斯拉（Tesla）台灣新車賣光光，本季將大量交車、年增近七成，訂單已排到明年。台灣特斯拉昨（9）日表示，T...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
鎖定勞斯萊斯和賓利！Toyota Century Coupe 量產有望化身純正轎跑
Toyota 最奢華代表 Century 宣布獨立為子品牌，並於東京移動展上發表全新 Century Coupe 概念車，日前 Toyota 動力系統總裁上原隆直言，Century 將會搭載燃油引擎，而外媒也釋出量產版 Century Coupe 預想圖，不像概念車的跨界風格，而是真正的轎跑設定。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 1
【怎能不愛車】4.9米超長Smart 全新#6登場顛覆大家想像
Smart這幾年的轉型速度堪稱「品牌重開機」，從城市小車一路長大到跨界休旅，如今更直接跨足中大型掀背轎跑市場。最新亮相的Smart #6因工信部申報資料曝光，正式提前揭露外觀與重點規格，也宣告品牌首款轎車即將登場。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
台北市闖紅燈取締前十名熱點曝光！冠軍路口一年狂開822張罰單！
開車騎車趕時間，常見駕駛心存僥倖，在黃燈閃爍時硬衝，卻不知不覺變成闖紅燈！如今科技執法無所不在，這類違規幾乎無處遁形。想知道台北市哪些路口最常取締闖紅燈嗎？闖紅燈會被罰多少錢呢？趕路前先看清楚，避免被開單，也多一分安全！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 3
【怎能不愛車】這不是一般休旅！Lotus混動休旅加速直逼超跑
以輕量化聞名的Lotus，如今竟替自家最大台的SUV塞進一具2.0升渦輪汽油引擎，還搭上全新插電式混合動力系統，讓原本純電身份的Eletre來個大變身。這款全新車型名為「For Me」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
寶嘉聯合策略調整滿周年，三品牌累積訂單破5,500張
自2024年12月寶嘉聯合正式調整台灣市場的產品與通路佈局後，品牌營運走勢有著顯著成長。轉眼滿一週年，Peugeot與Citroën的在台表現不僅穩步成長，更成功帶回沉寂18年的義大利高性能品牌Alfa Romeo，讓集團的品牌陣形更形完整。據統計，截至2025年11月底，三大品牌累計新車訂單已突破5,500張，創下近20年來最亮眼的市場成績。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發起對話
歐洲也要推出Kcar？歐盟擬訂「E-Car」新車型對抗中國入侵
面對中國汽車品牌以具備價格優勢的電動車大舉入侵歐洲市場，歐盟正積極尋求反制策略。據最新報導，歐盟正在研擬一項新的提案，其目的在創建一個名為「E-Car」的汽車類別。這些E-Car將被定義為比傳統電動車型技術要求更低、設計更精簡的小型電動車。此舉的核心目標是幫助歐洲本土汽車製造商降低生產成本，從而提高競爭力，有效對抗來自中國低價電動車的強勢衝擊，這場在汽車產業的「反擊戰」已悄然展開。歐盟正在研擬一項新的提案，其目的在創建一個名為「E-Car」的汽車類別，對抗來自中國低價電動車的強勢衝擊。為了達成降低成本的目的，這項「E-Car」提案預計將放寬一些現行的技術要求。消息指出，新類別的車輛將可能豁免目前強制要求的一些安全系統，特別是那些針對長途駕駛設計的功能，例如駕駛員疲勞偵測系統。如果這項提案最終獲得批准，小型電動車的價格預計將下降10%至20%，讓歐洲消費者有機會以約15,000歐元至20,000歐元（約台幣54.5萬元～72.6萬元）的價格購入全新的歐洲本土電動車，藉此拉近與中國競爭對手的價格差距。 儘管E-Car的確切尺寸和重量限制尚未最終確定，但有分析師認為，一些日本的「Kcar輕型Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發起對話
季後集測Crawford最快 車隊運行2026新規則改裝車
在阿布達比的季後集測中，Aston Martin車隊派出的新秀車手Jak Crawford跑出了全場最快，以些微優勢領先於代表Sauber與Williams車隊上場的Paul Aron以及Luke BrowningRacingnet ・ 1 天前 ・ 發起對話
烤漆也能被召回！Genesis G90因車漆過於反光導致雷達誤判
汽車召回事件屢見不鮮，但原因往往與軟體、零件缺陷或結構安全相關，很少有車輛會因為「車漆太亮」而必須進行召回。Genesis近日發布的一項召回通知，卻證實了這個看似荒謬的情況，品牌旗艦豪華轎車G90，由於特定銀色烤漆反射過多雷達訊號，竟導致其ADAS先進駕駛輔助系統發生誤判，進而觸發「幽靈煞車」現象。這項奇特的召回案，涉及2023年至2026年份的G90車型，約483輛受影響。Genesis近日發布的一項召回通知，由於特定銀色烤漆反射過多雷達訊號，竟導致其ADAS先進駕駛輔助系統發生誤判，進而觸發「幽靈煞車」現象。根據NHTSA美國國家公路交通安全管理局的文件，導致G90無預警急煞的罪魁禍首，正是名為「Savile Silver」的車漆顏色。Genesis工程師經過長時間追蹤與測試，確認這款高級銀色烤漆中含有大量的鋁片成分。當G90前方的雷達感應器發射訊號時，這些鋁片會從保險桿外蓋反射訊號，並穿過保險桿橫樑傳回感應器。感應器隨即誤將這些反射訊號解讀為有車輛突然切入車道，尤其是在車速低於20 km/h，或啟動車道變換輔助功能時，便會啟動緊急煞車，嚴重危及行車安全。 這項問題的特殊性在於，工Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發起對話
福斯原廠認證中古車推年終特惠方案 享零頭款首年低月付
Certified Pre-Owned福斯原廠認證中古車秉持德國原廠標準，要帶給台灣消費者嚴謹專業的優質服務，所有車款皆經133 項全面車況認證仔細篩選審核，公開透明刊載於官方網站，選購可靠又便利，此外，8大保證讓消費者從購車至售後皆能享有完善保障，建立值得信賴的中古車品牌首選。即日起年終特惠熱烈開跑，入主即享零頭款首年低月付優惠，年底前指定財務方案再獲5,000元服務禮券，歡迎前往授權展示中心鑑賞試乘，在新的一年與可靠的出行夥伴展開耀眼征途。 台灣福斯汽車總裁 Steffen Knapp 提到：「Volkswagen The Golf由創新思維、卓越品質和精彩駕馭樂趣演繹半世紀不朽傳奇，不僅…CarFun玩車誌 ・ 1 天前 ・ 發起對話
特斯拉來勢洶洶 本土車廠明年仍有硬仗要打
關稅戰下，特斯拉強龍姿態力壓本土車廠商，業內指出，由於特斯拉具備美國車優勢，雖然特斯拉曾明言關稅若底定後「不會再降價」，...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 53
車難賣 錢歹賺 經銷商拒絕再玩 汽車銷售進入冰河時期？
關稅懸而未定，全球局勢多變，不確定因素四處充斥。2025年只是車市寒冬，更讓人懷疑是否進入冰河時期？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 10 小時前 ・ 2
賓士全力擴張V8引擎車型與SUV產品線！目標2030年奪北美銷售榜首
曾在2016至2018年間稱霸美國豪華車市場的Mercedes-Benz，近年在競爭激烈的高端市場中落居BMW與Lexus之後，目前位居第三。然而，這家德國豪華品牌並不甘於現狀，正準備展開自1965年進入美國市場以來最大規模的產品攻勢，希望藉此在2030年達成年銷40萬輛以上，重新奪回冠軍地位。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發起對話
老翁開農機具逆向上國道！ 害3車連環追撞
國道五號 ，87歲老翁，開著 農機具，逆向上 高速公路，嚇到開轎車的28歲男子，他急打方向盤 想閃避，卻還是擦撞，後方聯結車一看到，閃避不及 又大力追撞，農機具上國道害三車嚴重毀損，損失金額難以估計！ #老翁#農機具#逆向上國道#連環追撞東森新聞影音 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
赴韓注意交通路線！韓國鐵道、首爾地鐵罷工
[NOWnews今日新聞]赴韓國旅遊注意！韓國鐵道公社與首爾交通公社的工會預告11、12日相繼發動罷工，影響範圍將擴及全國鐵道及首都圈地鐵運輸，首爾市也緊急啟動運輸對策，旅客仍須多加注意並預備替代路線...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發起對話
特斯拉二手價敬陪末座 專家解析原因、川普政策竟也有影響
美國電動車大廠特斯拉（Tesla）長期以創新科技與高速充電網路占據產業話題，但最新研究顯示，其早期車款在二手車市場的表現明顯陷入困境。《消費者報告》（Consumer Reports）公布2025年二手車可靠度研究，將 Tesla列為全美最不可靠的二手車品牌，在26個汽車品牌中排名最後。研究針對車齡介於5至10年的車款進行分析，特斯拉的可靠度評分僅31分，甚......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
89歲騎士疑左轉闖「視線死角」 遭砂石車輾壓腳骨折
南投縣 / 綜合報導 南投縣草屯鎮發生一起驚險車禍，89歲的機車騎士疑似為了左轉，繞到砂石車前方緊貼著車頭行駛，因為砂石車車身比較高，這個位置是視線死角，司機沒看到前方的情況，撞了上去，機車騎士的腳被輪胎輾過骨折。機車騎士騎到砂石車的前方，還緊貼著車頭行駛，疑似視線死角司機沒看清楚，兩車發生碰撞，機車騎士被撞倒在地腳還被輪胎輾過，司機發現撞到人趕緊停下車子，警員擺放交通錐避免追撞，救護人員到場一看，這名89歲的機車騎士意識清楚，但傷勢還不輕，南投縣草屯消防分隊隊員蔣宗哲說：「看一下，(腳部)就是有骨折的情況。」消防隊員用止血帶為機車騎士包紮止血，固定受傷的部位，送往醫院急救，驚險的車禍發生在9日中午南投草屯鎮太平路，發生砂石車撞上機車的車禍，雙黃線上還看得到當時遺留的血跡，附近目擊的店家懷疑，機車騎士可能是要跨越雙黃線才會發生交通事故，附近店家說：「騎得比較外面，那個砂石車都剎車不及，就撞到他，雙黃線本來就不能這樣騎啊。」警方調查，機車騎士梁姓男子當時要左轉，從砂石車後方繞到前面，司機因為車身比較高沒有看到才會撞了上去，南投縣草屯警分局交通小隊小隊長賴啓文說：「(機車騎士)外側車道，切入內側車道左轉，並且從同向左轉的砂石車右後方，移到至砂石車左前方。」警方強調，機車騎士沒有依循標線標誌兩段式左轉，但砂石車司機也沒有注意前方的情況，才會發生這起車禍，確切事故原因與肇事責任還要進一步確認。 原始連結華視影音 ・ 5 小時前 ・ 發起對話