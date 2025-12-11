飛機從天降！公路追撞轎車「削過車頂」 驚悚畫面曝光

美國佛州一架飛機迫降在公路上，意外追撞一台轎車。圖／翻攝自X

傻眼！美國佛州（Florida）發生一起荒唐事件，一架飛機迫降在95號州際公路南行車道上，過程中意外撞上一台2023年的豐田凱美瑞轎車，所幸駕駛轎車的57歲司機僅受輕傷，飛機駕駛員、乘客也沒有受傷。美國聯邦航空管理局表示，佛州公路巡邏隊將會負責進行飛機迫降的事故調查。

根據《紐約郵報（New York Post）》報導，8日一架飛機從天而降，降落在處於交通高峰期的佛州95號州際公路南行車道上。根據後方車輛的行車紀錄器畫面顯示，這台「固定翼多引擎飛機」在試圖緊急迫降時，意外追撞到一輛2023年的Toyota Camry轎車，飛機先在車頂往上彈了一下，接著往左邊迫降，現場火花四濺。

佛州公路巡邏隊指出，轎車上的57歲女駕駛只受輕傷；飛機上的27歲男性飛行員與27歲的乘客都沒有受傷。現場目擊者科菲（Jim Coffey）表示，「我們親眼看到這架飛機從天上掉下來」，且飛機當時是飛過他們駕駛的車輛，撞上前方的車。

科菲的兒子接著說，本來以為飛機可能會降落在車子旁邊，沒想到飛機輪子竟直接撞上車尾。但幸運的是，車子沒有翻滾，只是被撞變形後停在路邊。

根據事故現場的其他照片顯示，汽車後車廂被撞得面目全非，飛機的機頭、機輪也有受損，美國聯邦航空管理局將主導這起案件，並指出將由佛州巡邏隊負責主要調查。

觀看影片請點→https://reurl.cc/2lK4E9



