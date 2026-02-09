飛機掉輪胎、輪送帶罷工 桃機狀況頻傳2／行李束帶卡輸送帶 桃機一航廈系統異常近1小時

束帶、保護套脫落卡行李輸送帶，每月多達80次。

春節假期即將到來，桃園機場也將迎來出入境高峰期，出國人潮最多的時刻，將落在這個禮拜五到小年夜共三天，桃機建議，民眾提早3小時到現場報到。機場人潮已經夠多了，今（9日）清晨五點多，桃機一航廈的行李分檢系統卻突然故障，長達大約1小時，機場公司表示，是因為旅客的行李束帶被捲進去輸送帶滾筒，才會導致系統異常。

大大小小的行李箱全卡在桃園機場報到櫃檯後方的輸送帶上，動彈不得。行李系統停擺，就是因為這條五顏六色的行李束帶脫落後被捲入輸送帶滾筒，導致桃機一航廈的行李分揀系統在9號一早5點多，停擺將近一小時。

機場內民眾使用的束帶百百款，有黏的也有用鎖的，但機場公司其實都不建議使用，因為每個月每個航廈平均會發生多達80次行李束帶或保護套脫落，進而導致系統異常的事件。

民眾：「硬殼的（行李箱）想說用束帶，避免有時候他們一摔會彈掉、繃開來，才會用束帶。報到的時候如果請我們拿掉，我覺得是沒問題的。」另一位民眾則說：「拿行李比較好認啊，我覺得兩個如果掉一個還有一個，沒有限制的話我還是會用，大家都在用啊。」

有民眾一用就是兩條，希望能有雙重防護。機場公司雖然沒有強制禁用，但還是呼籲民眾盡量避免使用，尤其是塑膠卡扣的款式。地勤人員指出：「這個還比較好一點，有一個是滑扣式的，那個更容易鬆。」

行李分揀系統一旦故障，短則10到20分鐘就能排除，若嚴重則可能停擺好幾個小時。加上即將進入為期18天的春節疏運期，人潮更多，系統一旦異常就可能造成大延誤。

桃園機場今年春節期間，平均日運量高達15.7萬人次，比去年成長約6.8%。出境高峰落在2/13至2/15（小年夜），返國則是大年初四到初六人潮最多。民眾出國盡量要提早3小時到機場報到、安檢，以免耽誤行程。

