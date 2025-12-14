飛機機件瑕疵取消飛行 瑞祥高中師生滯留東京

瑞祥高中日本長野高校交流團廿四名師生，原定十三日晚回高雄，因飛機機件發現瑕疵取消飛行，被迫滯留東京。（取自瑞祥高中臉書）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市瑞祥高中日本長野高校交流團廿四名師生，原定十三日晚回高雄，因飛機機件發現瑕疵取消飛行，被迫滯留東京，截至發稿止尚無法確定能否登機返台，引起家長焦慮，擔心學生安全。

瑞祥高中長野高校交流團自十二月八日至十二月十三日前往日本長野縣長野高校進行交流，原訂十三日下午六點自東京成田機場搭乘美國聯合航空公司班機返回高雄小港機場，師生一行人於登機前被告知飛機發現瑕疵取消飛行，無法登機如期返回高雄。

師生一行人乃雇用遊覽車載回東京市區大森飯店休息過夜，等候今天下午六點再搭原聯合航空班機返台，但據了解，班機座位有限，無法提供廿餘人全部登機，可能分批搭乘，如此一來，部分學生可能被迫多在東京停留，等候通知登機，在高雄的家長聞訊非常焦慮，擔心孩子安危，希望校方設法讓他們儘速能回到高雄。

瑞祥高中與日本長野縣長野高校自二○一五年開始交流，去年為承辦長野高校與高雄市八所公立高中交流的總召學校，今年校際交流已為第十一屆。因此，由校長帶領前往日本，希望透過實體交流回訪活動，引領學生認識日本文化，充實學生國際教育學習經驗，擴展國際視野，提升國際交流能力與移動力。