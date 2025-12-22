飛機準備降落...機上廣播「張惠妹驚喜現聲」：歡迎12/31到台東跨年

睽違5年，天后張惠妹今年將回鄉登上台東跨年晚會壓軸獻唱，台東縣府最近加強宣傳力道，搭乘前往台東的飛機上，會聽到張惠妹的廣播，「歡迎12/31來台東跨年」，引起歌迷討論。

張惠妹將登場台東跨年晚會壓軸獻唱，成為今年全台跨年卡司亮點之一，近來若搭飛機到台東，機上廣播小驚喜竟出現張惠妹的聲音，「各位親愛的貴賓，我是張惠妹阿妹」。

而這項創意不只是在飛機上，台鐵各車次列車抵達台東站時也會播送，包括張惠妹、A-LIN等參與今年跨年演唱會的歌手，民眾可以期待不同歌手的廣播，知道跨年晚會的訊息。

民眾表示，一開始不確定，後來仔細聽真的是阿妹的聲音，感覺很驚訝、好開心。而今年台東跨年演唱會，晚上6點開始，一路從玖壹壹、葛西瓦Kasiwa、李英宏aka DJ Didilong、Miss Ko葛仲珊、SAYA張惠春、戴愛玲、Sangpuy桑布伊、持修、范曉萱&100%、A-Lin，最後煙火結束，由張惠妹陪伴跨到2026，展開新年首唱！

而除了驚喜廣播外，台東縣府也攜手姊妹市台中市展開聯合行銷，在台東車站掛上台中跨年晚會廣告，台中站則同步打出台東宣傳，一度讓旅客一頭霧水，誤以為走錯車站，但民眾也認為是一種創新的宣傳方式，加深印象。

台東／周芝彤 責任編輯／張碧珊

