飛機滑行中！2男闖停機坪攔截 誇張畫面曝光網嚇壞

國際中心／游舒婷報導

德國日前發生一起誇張事故，兩名旅客已經錯過了班機，卻違法跑進機場「攔機」，畫面曝光讓網友們看了都直呼「超級危險」，而這兩名男子也於事後遭到逮捕。

兩名男子闖停機坪要攔截要起飛的班機。（圖／取自X）

根據外媒報導，這起事件發生在上週五晚間，地點是德國科隆波恩機場，根據德國警方表示，兩名分別為28歲與47歲的男子，他們當時發現錯過前往羅馬尼亞的Wizz Air班機，竟然直接從登機門附近擊破緊急警報裝置，強行打開通往停機坪的門，試圖奔向已準備起飛、正在滑行的航班，最終導致飛機延後12分鐘起飛。

警方向《圖片報》表示，兩人已被依「非法侵入」提出刑事控告，此外是否違反《航空安全法》仍在調查中。

機場方面指出，兩名旅客是透過緊急出口強行進入停機坪，之後遭到機場人員攔下並移交聯邦警察處理，機場也已對兩人啟動法律程序。機場強調，整起事件並未危及航空安全，也沒有影響正常航班運作。

