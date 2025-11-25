飛機滑行中！2男闖停機坪「肉身攔截」 驚險畫面曝光
傻眼！日前德國科隆／波恩機場上有兩名男子錯過登機廣播，竟然衝過登機安全門，穿梭在停機坪中，還一邊奔跑一邊揮手，試圖讓正在滑行的飛機停下來。事後，這兩名男子遭到警方逮捕，警方將會提起刑事訴訟。
根據《太陽報》報導，德國科隆／波恩機場傳出一起荒唐事件，有2名男子因為錯過登機時間，就打碎緊急開關的玻璃，打開通往停機坪的安全門，他們闖入停機坪中，一邊奔跑、一邊揮手，打算在飛機起飛之前攔住飛機。
事發當下，機場工作人員順利抓住他們，並移交給聯邦警察。機場工作人員表示，事發班機所屬公司是威茲航空，班機預計要飛往羅馬尼亞的首都布加勒斯特，當時飛機已經啟動開始往跑道滑行，班機因為這件事而延誤起飛，但最終航班的抵達時間沒有受到影響。
警方表示，已經對兩名男子提起非法侵入的刑事訴訟，目前則正在調查這兩名男子是否違反《航空安全法》。對此，機場發言人坦言，「機場的航空安全沒有受到威脅，航班運行也沒有受到影響」。
事實上，近日在荷蘭霍溫機場也出現不明無人機，導致荷蘭的班機出現混亂，並緊急暫停航班。荷蘭國防部長表示，反無人機小組、警察迅速趕到現場調查。不過，目前尚不清楚無人機入侵事件的幕後黑手是誰。
