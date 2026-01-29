飛機滑行了才發現23人沒上機！亞航把乘客「鎖」接駁車上 她一句話救全場

亞航編號FD3116航班在滑行途中緊急折返登機門，讓滯留在接駁車上的23名乘客順利登機。（圖／翻攝自Khaosod）

亞洲航空（AirAsia）一架從泰國曼谷起飛的航班，在2026年1月17日發生了罕見烏龍事件。這架編號FD3116的航班原定早上7時10分自泰國曼谷廊曼國際機場（Don Mueang Airport）起飛，飛往南部的合艾機場（Hat Yai Airport），搭載共計136名乘客。然而就在飛機已經開始滑行準備起飛時，一名老婦人向空服員反映有同行乘客尚未登機，機組人員查證後才發現，竟有多達23人仍被困在機場接駁巴士上。

乘客在社群媒體上還原現場情況，指責航空公司登機流程出現重大疏失。（圖／翻攝自Khaosod）

根據《Khaosod》報導，目擊乘客於1月28日透過臉書表示，當時所有已登機旅客已經就座準備起飛，但該名女性乘客堅持表示其友人已完成報到卻未現身座位，空服員遂立即聯繫地面單位調查。經確認，尚未登機的乘客表示接駁車門遲遲未開，導致無法離開車輛。

一名年長女乘客發現同行友人未登機，及時向空服員反映，避免更大混亂。（圖／翻攝自Khaosod）

當下飛機已開始滑行，最終在早上7時45分左右被迫緊急折返登機門重新開艙，才讓滯留的23名乘客順利登機。事件曝光後引發關注。該名發文乘客質疑登機程序缺乏基本的乘客人數核對，並指出即便所有乘客完成報到，仍無人確認是否已全數登機。她也感謝當時勇於發聲的女性乘客，避免了更多混亂與延誤。

亞洲航空於1月28日也發表正式聲明說明整起事件，坦承是由於員工之間的溝通與協調出現失誤，才導致乘客遺留在接駁車內。公司強調機長在得知情況後決定延後起飛，讓所有乘客能順利登機，整體延誤時間約為36分鐘。

亞航表示，已就此事對相關人員展開內部調查，並依照公司政策採取處分措施。為防範類似事件再次發生，航空公司也將加強登機流程管理與溝通監督機制，以保障乘客權益與飛行安全。

亞洲航空發表聲明，承認人員溝通失誤並承諾強化內部監督機制。（圖／翻攝自X，@MorningNewsTV3）

