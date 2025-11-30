飛機盃魔術方塊大賽 台灣王楷文奪3冠成最大贏家

（中央社記者吳睿騏桃園機場30日電）「桃園機場飛機盃國際魔術方塊大賽」29、30日在桃機舉行，歷經2天的比賽結果今天出爐，台灣好手王楷文與來自7國逾180名選手競技，於7項分組中奪得3項冠軍成最大贏家。

義美吉盛公司總經理詹成吉致詞表示，魔術方塊是非常歡樂且有意義的活動，目前已在桃園國際機場連續舉辦3年，今年有7個國家、超過180名選手參加，不但具國際性，也有教育性，感謝桃園國際機場公司、昇恆昌與采盟免稅商店，以及長榮、星宇航空公司的協助，期盼藉此為國內民眾打造文化及學習平台。

全國魔術方塊教育協會（National Cube Education Association，NCEA）理事長何俊輝說，與義美吉盛公司共同主辦的「桃園機場飛機盃國際魔術方塊大賽」，自2023年開辦後已成桃園年度具指標性的益智競技國際賽事，競賽內容包含2×2、3×3、4×4、5×5、金字塔、斜轉、Square-1等7項經世界魔術方塊協會（WCA）認證項目。

今年在3×3、4×4及5×5項目都奪冠的王楷文指出，為推廣活動，台灣不管賽事大小，基本上他都會參加，在國外則參加大型比賽，國外比賽可看到很多本來在網路上就認識，或不認識但崇拜的人，有些國家比賽方式不同，有時會被逼著面對不熟悉的狀況，對自己的技能很有幫助，很感激國內有團體願意舉辦魔術方塊相關比賽，盼透過賽事舉辦提升台灣國際能見度。（編輯：李淑華）1141130