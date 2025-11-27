飛機盃魔術方塊大賽 29、30日桃園國際機場舉辦

（中央社記者吳睿騏桃園機場27日電）「桃園機場飛機盃國際魔術方塊大賽」29、30日將在桃機舉行，主辦單位表示，今年共吸引國內外逾180名選手參賽，希望透過益智競技國際賽事舉辦，讓機場成為世界交流舞台。

全國魔術方塊教育協會（National Cube Education Association;NCEA） 理事長何俊輝表示，蘇義美吉盛股份有限公司共同主辦的「桃園機場飛機盃國際魔術方塊大賽」，自2023年開辦後已成為桃園年度具指標性的益智競技國際賽事，從首屆的150名參賽者起步，第二屆已增至170名，今年更提升至180名，規模逐年擴大。

何俊輝說，今年有來自台灣、美國、日本、韓國、澳洲、新加坡與香港高手同場較勁，競賽內容包含 2×2、3×3、4×4、 5×5、金字塔、斜轉、Square-1 等7項經世界魔術方塊協會（WCA）認證比賽項目。才在美國西雅圖舉辦的WCA世界錦標賽（Rubik's WCA World Championship 2025）榮獲 5×5 世界季軍、寫下台灣歷史新頁的好手王楷文也將參賽挑戰三連霸。

義美吉盛公司總經理詹成吉指出，選擇在桃機舉辦是希望將桃園機場打造為國際交流舞台，讓旅客感受桃機的多元魅力，體驗台灣城市文化豐沛生命力，希望未來能成為桃機年度常態文化活動，以亮眼的方式向世界展現台灣城市獨特的魅力。（編輯：張銘坤）1141127