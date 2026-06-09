飛機窗戶「有洞」設計竟是最後保命防線! 專家 : 高空失壓恐瞬間致命

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這個小孔被稱為「呼吸孔」（Breather Hole）或「洩壓孔」（Bleed Hole），通常位於多層機窗結構的中間層底部中央。 圖:翻攝自X帳號@peero007

[Newtalk新聞] 許多旅客搭乘飛機時，若坐在靠窗位置，可能會注意到窗戶底部有一個極小的孔洞。這個看似不起眼的設計並非瑕疵，而是飛機安全結構中的重要一環，甚至在高空環境中扮演關鍵「保命功能」。

這個小孔被稱為「呼吸孔」（Breather Hole）或「洩壓孔」（Bleed Hole），通常位於多層機窗結構的中間層底部中央。值得注意的是，它並不直接連通外界，而是設置在多層壓克力窗板之間，用於調節內部壓力與環境狀態。

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現代客機的窗戶並非玻璃製成，而是由三到四層有機玻璃（Plexiglass）或拉伸壓克力材質構成。雖然名稱含有「玻璃」，實際上是一種高強度工程塑膠，用以承受飛行時的極端環境。

一般商用客機巡航高度約在 10,600 公尺，外部環境極為嚴苛，氣溫可降至攝氏零下 40 度，甚至接近零下 70 度，而外部氣壓僅約為地面的極低水準。在這樣的條件下，若沒有機艙加壓系統，人體將迅速失去意識。

在機艙內，則會維持約每平方英寸 3.6 公斤力（約8 psi）的氣壓，使乘客能正常呼吸與活動。然而，內外壓差也對機身結構形成巨大負擔。

航空專家指出，「呼吸孔」的第一項功能，就是平衡窗戶多層結構之間的壓力差，避免最外層玻璃承受過大壓力而產生裂痕；即便發生破損，也能確保最內層窗板維持最後防線功能。

第二項關鍵功能則是防止起霧與水氣累積。專家解釋，該小孔可讓夾層內的水氣逐步排出，避免因冷凝作用導致窗戶模糊，影響視野。

也正因為這個幾乎不被注意的小設計，乘客才能在萬米高空中維持清晰窗景，同時確保飛行安全運作不受壓力與溫差影響。

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